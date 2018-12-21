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Андре Тан відкриє Тиждень дитячої моди Junior Fashion Week: де і коли

Lite » Стиль і мода 21.12.2018 - 21:07
Андре Тан відкриє Тиждень дитячої моди Junior Fashion Week: де і коли
Фото: прес-служба Dontstop Agency

Junior Fashion Week - єдине професійне захід в Україні, присвячений дитячій моді

21-24 березня 2019 року в КВЦ "Парковий" відбудеться гучна подія у світі fashion-індустрії – Тиждень дитячої моди Junior Fashion Week. Захід такого рівня пройде в Україні вже вдруге, хоч в Нью-Йорку, Лондоні, Мілані, Парижі та інших світових столицях покази дитячих колекцій стали звичною практикою на рівні з "дорослими" Fashion Week.

Відкривати Тиждень дитячої моди буде іменитий український дизайнер Andre Tan з презентацією своєї нової колекції Andre Tan Kids. Він представить одяг для дітей від 3 до 11 років. Крім повсякденних моделей, модельєр презентує дитячі вечірні вбрання.

Також свої колекції весна-літо 2019 року покажуть понад 40 українських дизайнерів, що створюють аксесуари та одяг для дітей. Тиждень буде складатися з двох частин: презентація колекцій на подіумі і освітня програма (тематичні лекції для дорослих і майстер-класи для юних учасників заходу).

 

Фото: прес-служба Dontstop Agency

Варто відзначити, що Junior Fashion Week - єдине професійне захід в Україні, присвячений дитячій моді. Основна мета показів — підтримка українських брендів, що створюють дитячий одяг, та розвиток в країні дитячої моди. Організатором події виступає благодійний фонд Наталії Коваленко NK Foundation.

Як ми писали, Інститут кольору Pantone назвав наймодніші відтінки одягу на 2019 рік.

Крім того, раніше були названі кращі фешн бренди року, що минає. Рейтинг склало авторитетне видання Hypebeast.

Також були названі антитренди прийдешнього року: стало відомо від яких речей краще позбутися в 2019-му, а на що звернути особливу увагу.

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