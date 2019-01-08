Американські актриси блистали на Золотому глобусі 2019 в сукнях від українських дизайнерів

Фото: Джеймі Чон (instagram.com/jamiejchung)

Все більше світових знаменитостей вибирають вбрання українських модельєрів

Ще дві світові зірки вийшли у світ в нарядах від українських дизайнерів, причому на цей раз - на одній з найпрестижніших кінопремій. Американська актриса Джеймі Чон з'явилася на афтепаті Золотого глобуса 2019, що проходило у готелі The Beverly Hilton у Беверлі-Хіллз, в ефектному червоному платті від Наді Дзяк.

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила сама актриса, відома глядачам за реаліті-шоу проекту MTV "Реальний світ", а також своїми ролями у фільмах "Чак і Ларрі: Пожежне весілля", "Мальчишник 2: З Вегаса в Бангкок" і "Заборонений прийом".

У підпису Джеймі подякувала дизайнеру за прекрасний наряд.

Фото: (instagram.com/jamiejchung)

Зазначимо, що сукня досить відверта, так як в ній багато прозорих вставок.

Фото: (прес-служба Наді Дзяк)

Надя Дзяк також похвалилася таким успіхом в Instagram. Український дизайнер опублікувала відео, на якому Джеймі танцює в її сукні, вийшовши з ліфта.

Відео: (instagram.com/p/BsVsiQ1oikH)

Другою зіркою стапа актриса Меган Маллалі, яка вийшла на сцену Золотого глобуса 2019 в розкішній синій сукні в підлогу від дизайнера Ольги Навроцької.

Про це сама модельєр з гордістю повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні вранці, розглядаючи гостей червоної доріжки golden globe awards і мріючи про те, що б коли-небудь побачити там своє плаття, з подивом виявила, що воно вже там є і це найкращий знак і сюрприз початку року)) як я з'ясувала це "Megan Mullally акторка, афігєнский голос багатьох мультів і чудова персона з Уіл та Ґрейс. А ще шалена колишня з parks&rec))". Вона написала, що купила наше плаття онлайн, ми думаємо що на ferfetch", - повідомила Навроцька.

Фото: (facebook.com/olga.navrotska)

Зазначимо, що 60-річна Меган Маллалі найбільш відома за роллю Карен Уокер в сіткомі "Уїлл і Грейс" (1998-2006, 2017- н.в.). За свою роль вона отримала вісім номінацій на премію Еммі в категорії "Краща жіноча роль другого плану в комедійному телесеріалі", вигравши двічі, у 2000 та 2006 роках. Крім цього, вона чотири рази була номінована на Золотий глобус.

Фото: (facebook.com/olga.navrotska)

Актриса також поділилася знімком з церемонії в своєму Instagram, на якому вона зображена з колегою-актрисою Крістен Белл. У своїх сториз вона повідомила ім'я дизайнера її вбрання.

Фото: (instagram.com/meganomullally)

Нагадаємо, раніше голлівудська актриса Кетрін Зета-Джонс захопила образом у сукні-вишиванці на відпочинку з чоловіком і дітьми на Кубі.

Ми також повідомляли, що відома співачка Дуа Ліпа вийшла на сцену у сукні від українського дизайнера. Зірка виступила на святковому концерті в Чикаго в спокусливому міні-платті бірюзового кольору з колекції Resort 2019 Наталії Зінько.

Зазначимо, що всесвітньо відома австралійська співачка Кайлі Міноуг вийшла в світ у вбранні від українського дизайнера. Так, на своє шоу в Дубліні 50-річна артистка одягла чорний топ бренду Anna October.

Відео: РБК-Україна