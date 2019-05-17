Алена Шоптенко блистала на Каннском кинофестивале в роскошных образах

Фото: Алена Шоптенко (instagram.com/alena_shoptenko)

Украинская танцовщица сменила два эффектных наряда

Известная украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко впервые оставила маленького сына ради рабочей заграничной поездки - она отправилась не куда-нибудь, а на знаменитый Каннский кинофестиваль, который стартовал 14 мая. Молодая мама продемонстрировала во Франции несколько эффектных образов, а снимками поделилась на своей странице в Instagram.

На первом фото Алена запечатлена в светло-оранжевом полосатом платье на бретельках с глубоким декольте и высокими разрезами на бедрах от от Lake Studio. На снимке она сидит на ступеньках в красивой позе, восхищая стройными ножками и подтянутой фигурой. Она дополнила образ золотистыми босоножками на каблуке.

Фото: Алена Шоптенко (instagram.com/alena_shoptenko)

После чего Шоптенко показала еще один образ, в котором она вышла на красную дорожку. Знаменитость выбрала изящное черное платье с пышной юбкой от бренда Frolov.

Фото: Алена Шоптенко (instagram.com/alena_shoptenko)

Она дополнила образ ярким макияжем и массивными украшениями.

Фото: Алена Шоптенко (instagram.com/alena_shoptenko)

"День начался очень рано! И почти весь прошел не на той-самой-красной-дорожке, а на красных ступеньках L'Oréal Paris Studio, которые построили на 72 Каннском кинофестивале. Во время фотосета Worth it Stairs Pictures было много первоклассной косметики, шуток, вспышек фотокамер и немного трудностей перевода. Отлично поиграли с французскими фотографами в "крокодила" и пообщались на разных языках, в том числе на языке танца. Ощущения невероятные. Если это была работа, то каким же будет вечернее веселье? С трепетом приехали на красную дорожку. Ту самую", - поделилась впечатлениями Алена.

Подписчикам очень понравился "тигровый" образ танцовщицы и они оставили множество восхищенных отзывов.

"Какая вы красивая!"

"Неймовірно гарно"

"Какое красивое платье и как оно вам идет"

"Шикарная!!!"

"Можно смотреть бесконечно!"

"Какая же ты красивая! Невероятная!!! Прям любуюсь!!!"

"Очень сексуально"

"Невероятно божественная Аленочка!!!"

"Очень красивый сарафан"

"Супер! Невероятная красотка"

"Яка ви красуня! Червона доріжка саме для вас"

"Восхищаюсь тем, как вы выглядите. Браво"

"Прекрасно смотритесь на красной дорожке!"

Напомним, супермодель Белла Хадид блистала в Каннах в стильном образе Dior.

Также 54-летняя Моника Беллуччи и 36-летний Николас Лефевр появились в Каннах, где посетили вечеринку Dior Dinner.