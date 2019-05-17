Олена Шоптенко блищала на Каннському кінофестивалі в розкішних образах

Українська співачка змінила два ефектних наряди
Відома українська танцівниця і хореограф Олена Шоптенко вперше залишила маленького сина заради робочої закордонної поїздки - вона вирушила не куди-небудь, а на знаменитий Каннський кінофестиваль, який стартував 14 травня. Молода мама продемонструвала у Франції кілька ефектних образів, а знімками поділилася на своїй сторінці в Instagram.
На першому фото Альона зображена в світло-помаранчевому смугастому платті на бретельках з глибоким декольте і високими розрізами на стегнах від Lake Studio. На знімку вона сидить на сходинках в красивій позі, захоплюючи стрункими ніжками і підтягнутою фігурою. Вона доповнила образ золотистими босоніжками на підборах.
Фото: Олена Шоптенко (instagram.com/alena_shoptenko)
Після чого Шоптенко показала ще один образ, в якому вона вийшла на червону доріжку. Знаменитість обрала елегантну чорну сукню з пишною спідницею від бренду Frolov.
Фото: Олена Шоптенко (instagram.com/alena_shoptenko)
Вона доповнила образ яскравим макіяжем і масивними прикрасами.
Фото: Олена Шоптенко (instagram.com/alena_shoptenko)
"День почався дуже рано! І майже весь пройшов не на тій-самій-червоної-доріжці, а на червоних сходах L'Oréal Paris Studio, які побудували на 72 Каннському кінофестивалі. Під час фотосету Worth it Stairs Pictures було багато першокласної косметики, жартів, спалахів фотокамер і трохи труднощів перекладу. Чудово пограли з французькими фотографами в "крокодила" і поспілкувалися на різних мовах, в тому числі мовою танцю. Відчуття неймовірні. Якщо це була робота, то якими же будуть вечірні веселощі? З трепетом приїхали на червону доріжку. Ту саму", - поділилася враженнями Олена.
Підписникам дуже сподобався "тигровий" образ танцівниці і вони залишили безліч захоплених відгуків.
Нагадаємо, супермодель Белла Хадід блищала в Каннах в стильному образі Dior.
Також 54-річна Моніка Беллуччі і 36-річний Ніколас Лефевр з'явилися в Каннах, де відвідали вечірку Dior Dinner.