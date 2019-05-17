Олена Шоптенко блищала на Каннському кінофестивалі в розкішних образах

Фото: Олена Шоптенко (instagram.com/alena_shoptenko)

Українська співачка змінила два ефектних наряди

Відома українська танцівниця і хореограф Олена Шоптенко вперше залишила маленького сина заради робочої закордонної поїздки - вона вирушила не куди-небудь, а на знаменитий Каннський кінофестиваль, який стартував 14 травня. Молода мама продемонструвала у Франції кілька ефектних образів, а знімками поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На першому фото Альона зображена в світло-помаранчевому смугастому платті на бретельках з глибоким декольте і високими розрізами на стегнах від Lake Studio. На знімку вона сидить на сходинках в красивій позі, захоплюючи стрункими ніжками і підтягнутою фігурою. Вона доповнила образ золотистими босоніжками на підборах.

Фото: Олена Шоптенко (instagram.com/alena_shoptenko)

Після чого Шоптенко показала ще один образ, в якому вона вийшла на червону доріжку. Знаменитість обрала елегантну чорну сукню з пишною спідницею від бренду Frolov.

Фото: Олена Шоптенко (instagram.com/alena_shoptenko)

Вона доповнила образ яскравим макіяжем і масивними прикрасами.

Фото: Олена Шоптенко (instagram.com/alena_shoptenko)

"День почався дуже рано! І майже весь пройшов не на тій-самій-червоної-доріжці, а на червоних сходах L'Oréal Paris Studio, які побудували на 72 Каннському кінофестивалі. Під час фотосету Worth it Stairs Pictures було багато першокласної косметики, жартів, спалахів фотокамер і трохи труднощів перекладу. Чудово пограли з французькими фотографами в "крокодила" і поспілкувалися на різних мовах, в тому числі мовою танцю. Відчуття неймовірні. Якщо це була робота, то якими же будуть вечірні веселощі? З трепетом приїхали на червону доріжку. Ту саму", - поділилася враженнями Олена.

Підписникам дуже сподобався "тигровий" образ танцівниці і вони залишили безліч захоплених відгуків.

"Яка ви красива!"

"Неймовірно красиво"

"Яке гарне плаття і як воно вам йде"

"Шикарна!!!"

"Можна дивитися нескінченно!"

"Яка ж ти гарна! Неймовірна!!! Прям милуюся!!!"

"Дуже сексуально"

"Неймовірно божественна Альоночко!!!"

"Дуже гарний сарафан"

"Супер! Неймовірна красуня"

"Яка ви красуня! Червона доріжка саме для вас"

"Захоплююся тим, як ви виглядаєтеБраво"

"Чудово виглядаєте на червоній доріжці!"

Нагадаємо, супермодель Белла Хадід блищала в Каннах в стильному образі Dior.

Також 54-річна Моніка Беллуччі і 36-річний Ніколас Лефевр з'явилися в Каннах, де відвідали вечірку Dior Dinner.