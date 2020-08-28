Актуальные джинсовые юбки на осень-2020: стилист помогла с выбором

Джинсовая юбка стала одним из главных трендов лета и пока сдавать свои позиции не собирается. Универсальной этой вещи сложно переоценить, о чем не забывают мировые кутюрье. Она фигурирует в коллекциях Celine, Givenchy, Gucci, Balmain, Fendi и прочих. Как правильно выбрать джинсовую юбку рассказала стилист Анастасия Михайлова.

Она отметила, что обязательным must have осеннего сезона станут кожаные вещи и джинсовые юбки, поэтому с последними стоит разобраться уже сейчас.

Тренд. В этом сезоне классические брючные костюмы уступили место двойкам с юбкой длины миди! Этот тренд широко используют не только в классическом исполнении, но и в варианте с денимом! Юбка+ рубашка или жакет из денима.

Иллюстративное фото (instagram.com/mihi_style)



Цвет. Актуален классический синий деним и деним серого цвета. Избегайте сильных потёртостей и резких цветовых переходов, такие модели будут полнить и они не слишком актуальны.

Разрез. Разрез всегда будет удлинять ножки, особенно асимметричный "на запах", актуален разрез спереди! Разрез сзади - это признак устаревшей юбки.

Иллюстративное фото (instagram.com/mihi_style)

Колготки? Не стоит носить джинсовую юбку с черными, плотными колготками, для холодного времени года можно выбрать высокие сапоги и колготки прозрачно черного или бежевого цвета.

Обувь. Полная свобода выбора! Это могут быть открытые босоножки, лоферы, высокие ботинки,оксфорды, челси, сапоги и даже кроссовки!

Иллюстративное фото (instagram.com/mihi_style)

Напомним, что ранее стилист Карина Каприэлова назвала трендовые модели платьев-2020 на осень.