Актуальні джинсові спідниці на осінь-2020: стиліст допомогла з вибором

Джинсова спідниця стала одним з головних трендів літа і поки здавати свої позиції не збирається. Універсальної цієї речі складно переоцінити, про що не забувають світові кутюр'є. Вона фігурує в колекціях Celine, Givenchy, Gucci, Balmain, Fendi і інших. Як правильно вибрати джинсову спідницю розповіла стиліст Анастасія Михайлова.

Вона зазначила, що обов'язковою must have осіннього сезону станут шкіряні речі і джинсові спідниці, тому з останніми варто розібратися вже зараз.

Тренд. В цьому сезоні класичні брючні костюми поступилися місцем двійкам з спідницею довжини міді! Цей тренд широко використовують не тільки в класичному виконанні, але і у варіанті з денімом! Спідниця+ сорочка або жакет з деніму.

Ілюстративне фото (instagram.com/mihi_style)



Колір. Актуальний класичний синій денім і денім сірого кольору. Уникайте сильних потертостей і різких колірних переходів, такі моделі будуть повнити і вони не надто актуальні.

Розріз. Розріз завжди буде подовжувати ніжки, особливо асиметричний "на запах", актуальний розріз спереду! Розріз ззаду - це ознака застарілої спідниці.

Ілюстративне фото (instagram.com/mihi_style)

Колготки? Не варто носити джинсову спідницю з чорними, щільними колготками, для холодної пори року можна вибрати високі чоботи і колготки прозоро чорного або бежевого кольору.

Взуття. Повна свобода вибору! Це можуть бути відкриті босоніжки, лофери, високі черевики,оксфорди, челсі, чоботи і навіть кросівки!

Ілюстративне фото (instagram.com/mihi_style)

Нагадаємо, що раніше стиліст Карина Капріелова назвала трендові моделі суконь-2020 на осінь.