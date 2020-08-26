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Выбираем идеальный ремень: стилист поделилась важными заметками

Среда 26 августа 2020 14:45
Выбираем идеальный ремень: стилист поделилась важными заметками
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Стилист рассказала об основных принципах выбора ремня для любого образа

Приобретение подходящего аксессуара под наряд, который идеально впишется в весь образ и придаст ему изюминку – вопрос непростой, но стоит в нем только разобраться, как все сразу же станет ясно. Выбор ремня – это пространство для экспериментов, а сам элемент гардероба отразит вашу индивидуальность и чувство стиля. Стилист Полина Рыжова научила выбирать идеальные варианты на каждый день и под разные образы.

Вот несколько самых распространенных видов ремней:

  • Широкий ремень (обычно используется для верхней одежды и жакетов)
  • Длинный ремень (позволит интересно завязать хвостик)
  • Ремень с принтом (идеально дополнит образ с однотонными вещами)
  • Двойной ремень (стильное решение)
  • Базовый ремень (ширина 2 пальца)
  • Широкий пояс корсет (также очень актуальны)

Выбираем идеальный ремень: стилист поделилась важными заметками

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Цвет ремня и его текстура могут быть контрастными по отношению к образу. Стильный акцент на талии помогут создавать именно ремни контрастной палитры и широкие ремни. Материалами для ремней служат кожа, замша или ткань. А в качестве декора можно использовать акцентные пряжки, металлические цепи!

Хранить ремни для удобства можно в:

  • Специальном кофре для одежды
  • Специальная вешалка
  • Специальная полка

Можно сразу добавить ремень к конкретному образу и повесить на одну вешалку – это удобно потому, что ненужно искать необходимый аксессуар и экономит время сборов.

Выбираем идеальный ремень: стилист поделилась важными заметками

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Оттенки и цвета ремней можно выбирать в цветовой гамме гардероба. Стоит обратить внимания на базовые цвета: черный, бежевый и коричневый. К летнему сезону – белый. Они подойдут к любой одежде.

Ремень можно сочетать по цвету с любым из элементов образа. Тонкие ремни снова возвращаются в моду. Они помогут выделить талию, но для джинсов их использовать не стоит, в таком случае подойдет базовая ширина.

Напомним, что ранее стилист Карина Кариэлова рассказала об осенних трендах в верхней одежде.

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