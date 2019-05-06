50-летняя Дженнифер Энистон показала роскошное тело в откровенной съемке для глянца

Дженнифер Энистон для Harper’s Bazaar (фото: instagram.com/harpersbazaarus)

И дала не менее откровенное интервью

Дженнифер Энистон, которая и без того является одной из самых обсуждаемых персон в последнее время, дала еще один громкий повод говорить о себе. 50-летняя актриса приняла участие в съемках для американского глянцевого журнала Harper’s Bazaar. На обложке она предстала в чувственном роскошном образе: черное с пайетками платье YSL с внушительным вырезом на груди, изысканные украшения от французского бренда Van Cleef & Arpels, как всегда безупречная прическа и сияющая улыбка. Не верится, что прошлой зимой популярная актриса отметила 50-летие.

Дженнифер Энистон на обложке Harper’s Bazaar (фото: instagram.com/harpersbazaarus)

Примерила Дженнифер и другие, еще более откровенные образы. На одном из фото она позирует топлес, прикрыв грудь рукой. На актрисе надеты только короткие кожаные шорты Hermes, черные колготки и туфли на шпильке Gianvito Rossi. В другом образе она примерила культовый образ Saint Laurent: длинный пиджак, колготки в горошек и туфли на каблуке. Еще один лук состоит из вечернего платья с декольте от Ralph Lauren, серебристых лодочек Aquazzura и многочисленных дорогих аксессуаров.

"Голая правда", – называется материал о знаменитой актрисе. В откровенном интервью она рассказала о друзьях, славе и почему она никогда не откажется от любви.





Дженнифер Энистон для Harper’s Bazaar (фото: instagram.com/harpersbazaarus)

"Я думаю, что наши тела прекрасны, и я думаю, что мы должны праздновать их и чувствовать себя комфортно в них – независимо от того, какого вы возраста. Это важно. Вокруг этого не должно быть никакого стыда или дискомфорта". Дженнифер Энистон рассказывает нам правду в выпуске за июнь/июль 2019-го года. Мы поговорили с актрисой о 50-летии. Идите по ссылке", – заинтриговали представители глянца подписчиков на странице в Instagram.

На одни из самых интересных вопросов – о любви, актриса ответила так: "Я не отношусь к людям, которые говорят: "Нет, я покончил с этим. Это никогда не повторится"… Я могу сказать, что ни один из моих прошлых опытов не дал мне повода затвердеть, создать раковину или стену и сказать: "Нет, такого больше не повторится, все, я закрыт".

Дженнифер Энистон для Harper’s Bazaar (фото: instagram.com/harpersbazaarus)

К слову, одна из самых обсуждаемых тем в СМИ – возможное воссоединение Дженнифер Энистон и Брэда Питта. Так, по словам инсайдеров, актер выкупил за 79 млн долларов особняк, в котором они когда-то проживали с Дженнифер, и подарил его бывшей жене.

Напомним, ранее 52-летняя Сальма Хайек восхитила молодостью и свежестью.