Время вспять: 52-летняя Сальма Хайек восхитила молодостью и свежестью

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Актриса поделилась фото без макияжа

Сальма Хайек в свои 52 года наглядно доказывает: выглядеть свежо и молодо можно в любом возрасте. Несколько часов назад популярная актриса запостила на своей Instagram-страничке еще одно подтверждение своей неувядающей красоты. Звезда лежит в кровати в пижаме, на лице – никакого макияжа, волосы разбросаны по подушке.

"Состояние ума – воскресенье", – написала она. И добавила пару хэштегов, говорящих о том, что она наслаждается выходными и не использует для фото косметики.

Восхитительная Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Поклонники тут же оценили ее гладкую шелковистую кожу без единого намека на увядание и неизменно четкие и чувственные черты лица.

"Боже, какая красивая",

"Я завидую твоему мужу",

"Ты просто чудесна",

"Притягательная красота",

"Ох, Сальма, как же я тебя люблю",

"Люблю твою природную красоту",

"Ты по-прежнему просто прекрасна",

"Самая сексуальная женщина в кино",

"Ты выглядишь так естественно и так прекрасно…",

"Вы суперженщина"…

К слову, сама Сальма на многочисленные вопросы о своей вечной молодости отвечает коротко: она не делает ничего из ряда вон выходящего и тем более не признает пластику. Но зато мексиканская красавица – большая любительница здорового образа жизни, полезных блюд и грамотного питьевого режима. Кстати, в ее аккаунте также можно найти множество рецептов полезных блюд. Впрочем, в удовольствиях актриса также себе не отказывает: без вина и десертов она своей жизни не представляет. Еще один секрет ее красоты – вечная занятость и бесконечная любовь к профессии.

Восхитительная Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Так, сейчас актриса занята в съемках нового фильма "Телохранитель жены киллера", где ее партнерами выступают Сэмюэл Л. Джексон и Райан Рейнольдс. Нужно отметить, что Сальма и Райан так сдружились за период работы, что не могут скрывать своих теплых чувств в сети.

На страницах обоих артистов постоянно появляются все новые забавные снимки с шуточными подписями. А недавно Сальма написала: "Райан, я так по тебе скучаю"… По всей видимости, актер, который недавно объявил о том, что станет папой в 3-й раз, отлучился навестить свою беременную жену – 31-летнюю актрису Блейк Лайвли.

Напомним, ранее Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.