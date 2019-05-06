50-річна Дженніфер Еністон показала розкішне тіло у відвертій зйомці для глянцю (фото)

Дженніфер Еністон для Harper's Bazaar (фото: instagram.com/harpersbazaarus)

І дала не менш відверте інтерв'ю

Дженніфер Еністон, яка і без того є однією з найбільш обговорюваних персон останнім часом, дала ще один гучний привід говорити про себе. 50-річна актриса взяла участь у зйомках для американського глянцевого журналу Harper's Bazaar. На обкладинці вона постала в чуттєвому розкішному образі: чорна сукня з паєтками YSL з чималим вирізом на грудях, вишукані прикраси від французького бренду Van Cleef & Arpels, як завжди бездоганна зачіска і сяюча посмішка. Не віриться, що минулої зими популярна актриса відзначила 50-річчя.

Дженніфер Еністон на обкладинці Harper's Bazaar (фото: instagram.com/harpersbazaarus)

Приміряла Дженніфер й інші, ще більш відверті образи. На одному з фото вона позує топлес, прикривши груди рукою. На актрисі надіті тільки короткі шкіряні шорти Hermes, чорні колготки і туфлі на шпильці Gianvito Rossi. В іншому образі вона приміряла культовий образ Saint Laurent: довгий піджак, колготки в горошок і туфлі на підборах. Ще один лук складається з вечірнього плаття з декольте від Ralph Lauren, сріблястих човників Aquazzura і численних дорогих аксесуарів.

"Гола правда", – називається матеріал про знамениту актрису. У відвертому інтерв'ю вона розповіла про друзів, славу і чому вона ніколи не відмовиться від любові.





Дженніфер Еністон для Harper's Bazaar (фото: instagram.com/harpersbazaarus)

"Я думаю, що наші тіла прекрасні, і я думаю, що ми повинні поважати їх і відчувати себе комфортно в них – незалежно від того, якого ви віку. Це важливо. Навколо цього не повинно бути ніякого сорому або дискомфорту". Дженніфер Еністон розповідає нам правду у випуску за червень/липень 2019-го року. Ми поговорили з актрисою про 50-річчя. Ідіть по посиланню", – заінтригували представники глянцю підписників на сторінці в Instagram.

На одне з найцікавіших питань – про кохання, актриса відповіла так: "Я не належу до людей, які кажуть: "Ні, я покінчив з цим. Це ніколи не повториться"... Я можу сказати, що ні один з моїх минулих досвідів не дав мені приводу затвердіти, створити раковину або стіну і сказати: "Ні, такого більше не повториться, все, я закритий".

Дженніфер Еністон для Harper's Bazaar (фото: instagram.com/harpersbazaarus)

До речі, одна з найбільш обговорюваних тем у ЗМІ – можливе возз'єднання Дженніфер Еністон і Бреда Пітта. Так, за словами інсайдерів, актор викупив за 79 млн доларів особняк, в якому вони проживали з Дженніфер, і подарував його колишній дружині.

Нагадаємо, раніше 52-річна Сальма Хайєк захопила молодістю і свіжістю.