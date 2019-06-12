49-летняя Кэтрин Зета-Джонс похвасталась стройной фигурой в черном кружевном платье

Кэтрин Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Актриса рекламирует свой бренд вещей для дома

Кэтрин Зета-Джонс давно не радует поклонников новыми рабочими проектами, зато на ее странице в Instagram регулярно появляются фото. Многие из них демонстрируют стройность и поистине неувядающую красоту знаменитой голливудской звезды. Пару дней назад она показала яркий летний образ. Кэтрин позирует в белом длинном платье с цветочным принтом нежных оттенков. Дополнили его роскошная укладка и макияж в нюдовых тонах. "Скоро летние дни – это просто повод, чтобы носить мой @casazetajones платье везде", – написала Кэтрин. К слову, Casa Zeta-Jones – это бренд вещей для дома, созданный актрисой. А несколько часов назад на ее странице появился новый образ.

49-летняя актриса находится в прекрасной форме (instagram.com/catherinezetajones)

Кэтрин демонстрирует стильный вечерний лук: она примерила маленькое черное платье, украшенное сверху кружевом. На ногах у нее красуются туфли на невысоком каблуке, волосы уложены в романтичную укладку-волну, а на лице – неброский макияж. Такой наряд сделал ее и без того стройную фигуру просто миниатюрной, а образ – свежим и молодым. На этом фото она также рекламирует товары для дома своей марки. Но поклонники акцентировали внимание больше на внешности звезды.

Какая красивая!

Восхитительна

Мне нравится твое платье

Pretty woman

Выглядишь потрясающе

Очень, очень красива, дорогая

Черный или красный, безусловно, ваши цвета!

Браво!

Слишком красива

Всегда прекрасна

Вы становитесь красивее каждую минуту

Прекрасная королева

Шикарная красотка в черном платье с очаровательным лицом

Всегда элегантна

Кэтрит щедро делится секретами неувядающей красоты (фото: instagram.com/catherinezetajones)

К слову, секреты своей красоты Кэтрин никогда не скрывала. Она не приемлет диет, но старается питаться только теми продуктами, которые будут полезны организму. Поддерживать себя в форме ей помогают и регулярные физические нагрузки. Так, в спортзал она ходит несколько раз в неделю. Что касается ежедневного ухода за лицом, она старается не перебарщивать с салонными процедурами, делая упор на регулярное качественное увлажнение. Нужно признать, что денег на красоту звезда не жалеет. Как-то актриса поделилась с поклонниками целым списком любимых продуктов по уходу за лицом, общая стоимость которых тянула примерно на $2600.