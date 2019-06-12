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49-річна Кетрін Зета-Джонс похвалилася стрункою фігурою в чорній мереживній сукні

Lite » Мода 12.06.2019 - 20:27
49-річна Кетрін Зета-Джонс похвалилася стрункою фігурою в чорній мереживній сукні
Кетрін Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Актриса рекламує свій бренд речей для дому

Кетрін Зета-Джонс давно не радує шанувальників новими робочими проектами, зате на її сторінці в Instagram регулярно з'являються фото. Багато з них демонструють стрункість і справді нев'янучу красу знаменитої голлівудської зірки. Пару днів тому вона показала яскравий літній образ. Кетрін позує в білій довгій сукні з квітковим принтом ніжних відтінків. Доповнили його розкішна зачіска і макіяж в нюдовых тонах. "Скоро літні дні – це просто привід, щоб носити мою @casazetajones сукню скрізь", – написала Кетрін. До речі, Casa Zeta-Jones – це бренд речей для дому, створений актрисою. А кілька годин тому на її сторінці з'явився новий образ.

49-річна Кетрін Зета-Джонс похвалилася стрункою фігурою в чорній мереживній сукні49-річна Кетрін Зета-Джонс похвалилася стрункою фігурою в чорній мереживній сукні49-річна актриса знаходиться в прекрасній формі (instagram.com/catherinezetajones)

Кетрін демонструє стильний вечірній лук: вона приміряла маленьке чорне плаття, прикрашене зверху мереживом. На ногах у неї красуються туфлі на невисокому каблуці, волосся зачесане в романтичну укладку-хвилю, а на обличчі – непомітний макіяж. Такий наряд зробив її і без того струнку фігуру просто мініатюрної, а образ – свіжим і молодим. На цьому фото вона також рекламує товари для будинку своєї марки. Але шанувальники акцентували увагу більше на зовнішності зірки.

  • Яка гарна!
  • Чудова
  • Мені подобається твоє плаття
  • Pretty woman
  • Виглядаєш приголомшливо
  • Дуже, дуже красива, дорога
  • Чорний або червоний, безумовно, ваші кольори!
  • Браво!
  • Занадто красива
  • Завжди прекрасна
  • Ви стаєте красивіше кожну хвилину
  • Прекрасна королева
  • Шикарна красуня в чорній сукні з чарівним обличчям
  • Завжди елегантна

49-річна Кетрін Зета-Джонс похвалилася стрункою фігурою в чорній мереживній сукні49-річна Кетрін Зета-Джонс похвалилася стрункою фігурою в чорній мереживній сукні49-річна Кетрін Зета-Джонс похвалилася стрункою фігурою в чорній мереживній сукніКэтрит щедро ділиться секретами нев'янучої краси (фото: instagram.com/catherinezetajones)

До речі, секрети своєї краси Кетрін ніколи не приховувала. Вона не сприймає дієт, але намагається харчуватися тільки тими продуктами, які будуть корисні для організму. Підтримувати себе у формі їй допомагають і регулярні фізичні навантаження. Так, в спортзал вона ходить кілька разів на тиждень. Що стосується щоденного догляду за обличчям, вона намагається не переборщувати з салонними процедурами, роблячи упор на регулярне якісне зволоження. Потрібно визнати, що грошей на красу зірка не шкодує. Як-то актриса поділилася з шанувальниками цілим списком улюблених продуктів по догляду за обличчям, загальна вартість яких тягне приблизно на $2600.

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