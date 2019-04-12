Мы семья: Кэтрин Зета-Джонс умилила архивным фото с мужем и детьми

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Актриса поделилась архивным снимком

В семье знаменитой пары Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс было много тяжелых времен. Причиной тому были расстройства психики 49-летней актрисы, и болезнь 74-летнего Майкла, и его желание подать на развод… Но, видимо, все они остались в прошлом и сейчас в их семье царит идиллия.

Так, Кэтрин регулярно делится с подписчиками на своей странице в Instagram снимками с детьми. Этой весной звездной маме удалось отправиться в отпуск и с 18-летним сыном Диланом, и с 15-летней дочерю Кэрис (они побывали в Париже и Дубае). Правда, каникулы у них не совпали, и отдыхали брат и сестра в разных странах. Также она не забывает и о муже – фото с ним голливудская звезда всегда дополняет трогательными подписями.

Архивное фото семьи Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

На днях на ее странице появился очередной семейный кадр. Кэтрин поделилась снимком из личного архива в лучших традициях счастливых семей, где все обнимаются и счастливы. На фото дети Кэтрин и Майкла еще совсем маленькие, а они – молодые. "Мы семья", – написала коротко актриса и добавила хэштег, обозначающий, что фото сделано давно.

И конечно, таким кадром полностью угодила подписчикам, обожающим подобные посты. "Я действительно впечатлен любовью и командой, которую вы создали", "Мне нравится ваша страница в Instagram. Ваши посты всегда вдохновляют и освежают. Спасибо, что поделились такими замечательными фотографиями!", "Отличное фото! Благослови вас Бог!", "Люблю вас очень сильно", "Такая драгоценная фотография... Это была фотография для праздничной открытки, не так ли? Ваши семейные портреты – самая милая вещь в мире, Кэт", "Такая красивая семья! Прекрасные воспоминания, спасибо, что поделились с нами", "Абсолютно великолепны"…

Дети Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

К слову, звезда "Зорро" и "Чикаго" уже давно не стремится блистать на публике, больше времени уделяет семье, чем карьере. А вот Майкл Дуглас весьма активен в работе и от дел уходить не спешит. Так, сейчас он занят сразу в нескольких проектах, где выступает продюсером и актером.

Напомним, ранее супермодель Наталья Водянова показала редкие кадры с детьми.