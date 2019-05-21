Шикарна: 48-летняя Наоми Кэмпбелл в роскошном "голом" платье сияет на American Icon Awards

Наоми Кэмпбелл, которая обожает светские выходы и красные дорожки, подозрительно долго не давала о себе знать. И вот, наконец, "черная пантера" вновь привлекла внимание мировой прессы. На днях в Беверли-Хиллз прошла торжественная церемония American Icon Awards. Цель премии – отметить за выдающиеся достижения персон из сфер кино, музыки, бизнеса, спорта и образования.

Наоми вручает награду Куинси Джонсу (фото: instagram.com/naomi)

К слову, в этом году мероприятие было организовано знаменитым голливудским режиссером Мартином Скорсезе и журналистом Ларри Кингом. Собрало оно массу звездных гостей, включая Сильвестра Сталлоне и Роберта де Ниро. А награды получили Аль Пачино (который на днях отметит 80-й день рождения), футболист Девон Стилл, боксер Эвандер Холифилд, а также Лауреат лауреат 27 премий "Грэмми" и продюсер самого продаваемого альбома в истории – композитор Куинси Джонс. Ему и вручала награду роскошная Наоми.

Для мероприятия Наоми выбрала роскошное платье в пол с блестками (фото: instagram.com/naomi)

Для столь торжественного мероприятия она выбрала "голое" платье в пол с откровенным декольте и летящим шлейфом-накидкой, сплошь усыпанное золотистыми блестками. Дополнили шикарный наряд серебристые браслеты и кольца на обеих руках, а также золотые цепочки с необычными подвесками на шее. Волосы модели были выпрямлены и свободно спадали по плечам. А макияж ей сделали достаточно яркий, с акцентом на глаза, также в золотистых тонах. Выглядела Наоми, как обычно, стройной и сияющей.

"Черная пантера" обожает светские выходы (фото: instagram.com/naomi)

Супермодель произнесла трогательную речь. А на своей странице в Instagram написала не менее эмоциональное послание: "Какая честь – вручить награду American Icon Lifetime Achievement Award легендарному Куинси Джонсу. Я благословлена небесами, что могу называть этого человека своей семьей! Первопроходец, создатель истории, редкий талант. Шесть десятилетий работы, самоотдачи и достижений. Куинси Джонс – человек, который столь много раз стал первым и сыгравший важную роль в истории американской музыки. Ты – воплощение американской истории успеха! Я люблю тебя".

48-летняя модель радует поклонников молодым внешним видом (фото: instagram.com/naomi)

Поклонники же нашли массу слов и для Наоми: