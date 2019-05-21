Шикарна: 48-річна Наомі Кемпбелл в розкішному "голому" сукня сяє на American Icon Awards

Наомі Кемпбелл, яка обожнює світські виходи і червоні доріжки, підозріло довго не давала про себе знати. І ось, нарешті, "чорна пантера" знову привернула увагу світової преси. Днями в Беверлі-Хіллз відбулася урочиста церемонія American Icon Awards. Мета премії – відзначити за видатні досягнення персон зі сфер кіно, музики, бізнесу, спорту та освіти.

Наомі вручає нагороду Квінсі Джонсу (фото: instagram.com/naomi)

До речі, в цьому році захід було організовано знаменитим голлівудським режисером Мартіном Скорсезе і журналістом Ларрі Кінгом. Зібрав івент масу зіркових гостей, включаючи Сильвестра Сталлоне і Роберта де Ніро. А нагороди отримали Аль Пачіно (який днями відзначить 80-й день народження), футболіст Девон Стілл, боксер Евандер Холіфілд, а також Лауреат лауреат 27 премій "Греммі" та продюсер найбільш продаваного альбому в історії – композитор Квінсі Джонс. Йому і вручала нагороду розкішна Наомі.

Для заходу Наомі обрала розкішне плаття в підлогу з блискітками (фото: instagram.com/naomi)

Для такого урочистого заходу вона вибрала "голу" сукню з відвертим декольте і шлейфом-накидкою, суцільно усипане золотистими блискітками. Доповнили шикарне вбрання срібні браслети і кільця на обох руках, а також золоті ланцюжки з незвичайними підвісками на шиї. Волосся моделі були випрямлене і вільно спадало з плечей. А макіяж їй зробили досить яскравий, з акцентом на очі, також в золотистих тонах.

"Чорна пантера" обожнює світські виходи (фото: instagram.com/naomi)

Супермодель вимовила зворушливу промову. А на своїй сторінці в Instagram написала не менш емоційне послання: "Яка честь вручити нагороду American Icon Lifetime Achievement Award легендарному Квінсі Джонсу. Я благословенна небесами, що можу називати цю людину своєю родиною! Першопроходець, творець історії, рідкісний талант. Шість десятиліть роботи, самовіддачі і досягнень. Квінсі Джонс – людина, яка так багато раз стала першою і зіграла важливу роль в історії американської музики. Ти – втілення американської історії успіху! Я люблю тебе".

48-річна модель радує шанувальників молодим зовнішнім виглядом (фото: instagram.com/naomi)

Шанувальники ж знайшли масу слів і для Наомі: