45-летняя Пенелопа Крус перенесла поклонников в сказку образом феи на испанском "Оскаре"

Пока ведущие модные СМИ обсуждают отгремевшую на выходных 62-ю по счету церемонию вручения премий Грэмми 2020, от внимания журналистов едва ли не ускользнула другая красная дорожка. Так, 25 января в Малаге, Испания, состоялась престижная 34-я кинопремия Гойя, которую также называют испанским аналогом “Оскара”. Среди звездных гостей церемонии также была замечена Пенелопа Крус. 45-летняя актриса своим необычным нарядом буквально затмила остальных звезд вечеринки.

Так, знойная испанка прошлась перед десятками фотокамер в роскошном вечернем платье из органзы от дома высокой моды Ralph & Russo. Платье с пышной “бальной” юбкой с полупрозрачным верхом имеет нежный сиреневый оттенок. Наряд обильно декорирован романтичными оборками и складками. В описании к наряду отмечается, что платье вручную расшито цветочными аппликациями на шелковых нитях, а также блестящими кристаллами и бисером. В таком эффектном наряде Пенелопа Крус напоминала сказочную королеву из какого-нибудь “диснеевского” мультфильма.

Пенелопа Крус в платье Ralph & Russo (скиншот: instagram.com/penelopecruzoficial)

Скриншот: instagram.com/beatriz.bellezapura

Густую копну длинных волос актриса собрала в изысканную вечернюю прическу, выпустив пару прядей. Из украшений Пенелопа ограничилась лишь комплектом сережек и перстнем с красными камнями. К такому образу дополнительные украшения явно не нужны.

Фото: instagram.com/penelopecruzoficial

Отметим, что Крус посетила кинопремию Гойя не просто так. Картина “Боль и слава” с ее участием была названа “Лучшим фильмом года”. Премьера киноленты состоялась еще в марте 2019 года. Главную роль в ней также играет Антонио Бандерас.

Фильм Боль и слава: сюжет

Боль и слава - трейлер

По сюжету фильма, пожилой талантливый режиссер на закате творческой карьеры впадает в депрессию. Справиться с переживаниями ему помогают психотропные препараты, которые погружают режиссера в прострацию. Прострация размывает воспоминания о прошлом режиссера и переносит его в детство и юность – к первой любви и кинематографу.

Интерсные факты о фильме "Боль и слава":

- Это восьмая совместная работа режиссера Педро Альмадовара и актера Антонио Бандераса после фильмов "Матадор", "Закон желания", "Женщины на грани нервного срыва", "Свяжи меня", "Кожа, в которой я живу" и "Я очень возбужден".

- Это пятая совместная работа актрисы Пенелопы Крус и режиссера Педро Альмадовара, ранее они работали над фильмами "Я очень возбужден", "Разомкнутые объятия", "Возвращение", "Все о моей матери" и в короткометражке "Советница-каннибал".

- Это первое сотрудничество актрисы Хульеты Серрано и режиссера Педро Альмадовара после 30-летнего перерыва, их совместной работой был фильм 1989 года "Свяжи меня".

- Пенелопа Крус и Антонио Бандераса снимались вместе в фильме "Я очень возбужден".

- Снимали фильм "Боль и слава" в портовом городе Валенсия и в Патерне (Испания).

- В первый уикенд фильм "Боль и слава" заработал в кассовом прокате в Испании более 810 тысяч евро.

- Это третья часть трилогии. Первая и вторая часть – "Закон желания" и "Дурное воспитание" – повествуют о мужчине-режиссере, чья жизнь тесно связана с реальностью и кинематографическим вымыслом.

- Киноработа была представлена на 72 Каннском кинофестивале в рамках "Основного конкурса", где актер Антонио Бандерас, сыгравший в нем главную роль, завоевал приз "За лучшую мужскую роль", а композитор Альберто Иглесиас получил независимую награду "За Лучший саундтрек".