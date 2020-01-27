45-річна Пенелопа Крус перенесла шанувальників у казку образом феї на іспанському "Оскарі"

Поки ведучі модні ЗМІ обговорюють відгримівшу на вихідних 62-у за рахунком церемонію вручення премій Греммі 2020, від уваги журналістів ледь не вислизнула інша червона доріжка. Так, 25 січня в Малазі, Іспанія, відбулася престижна 34-а кінопремія Гойя, яку також називають іспанським аналогом "Оскара". Серед зіркових гостей церемонії також була помічена Пенелопа Крус. 45-річна актриса своїм незвичайним вбранням буквально затьмарила інших зірок вечірки.

Так, спекотна іспанка пройшлася перед десятками камер в розкішній вечірній сукні з органзи від будинку високої моди Ralph & Russo. Плаття з пишною "бальною" спідницею з напівпрозорим верхом має ніжний бузковий відтінок. Наряд рясно декорований романтичними воланами і складками. В описі до наряду зазначається, що сукня вручну розшита квітковими аплікаціями на шовкових нитках, а також блискучими кристалами і бісером. В такому чудовому вбранні Пенелопа Крус нагадувала казкову королеву з якого-небудь "діснеївського" мультфільму.

Пенелопа Крус у сукні Ralph & Russo (скиншот: instagram.com/penelopecruzoficial)

Скріншот: instagram.com/beatriz.bellezapura

Густу копицю довгого волосся актриса зібрала у вишукану вечірню зачіску, випустивши пару пасом. З прикрас Пенелопа обмежилася лише комплектом сережок і перснем з червоними каменями. До такого образу додаткові прикраси явно не потрібні.

Фото: instagram.com/penelopecruzoficial

Зазначимо, що Крус відвідала кінопремію Гойя не просто так. Картина "Біль і слава" з її участю була названа "Кращим фільмом року". Прем'єра кінострічки відбулася ще в березні 2019 року. Головну роль в ній грає Антоніо Бандерас.

Фільм Біль і слава: сюжет

Біль і слава - трейлер

За сюжетом фільму, літній талановитий режисер на заході творчої кар'єри впадає в депресію. Впоратися з переживаннями йому допомагають психотропні препарати, які занурюють режисера в прострацію. Прострація розмиває спогади про минуле режисера і переносить його в дитинство і юність – до першої любові і кінематографу.

Цікаві факти про фільм "Біль і слава":

- Це восьма спільна робота режисера Педро Альмадовара і актора Антоніо Бандераса після фільмів "Матадор", "Закон бажання", "Жінки на межі нервового зриву", "Зв'яжи мене", "Шкіра, в якій я живу" і "Я дуже збуджений".

- Це п'ята спільна робота актриси Пенелопи Крус і режисера Педро Альмадовара, раніше вони працювали над фільмами "Я дуже збуджений", "Розімкнені обійми", "Повернення", "Все про мою матір" і в короткометражці "Радник-канібал".

- Це перша співпраця актриси Хульєти Серрано і режисера Педро Альмадовара після 30-річної перерви, їх спільною роботою був фільм 1989 року "Зв'яжи мене".

- Пенелопа Крус і Антоніо Бандераса знімалися разом у фільмі "Я дуже збуджений".

- Знімали фільм "Біль і слава" в портовому місті Валенсія і в Патерне (Іспанія).

- У перший вікенд фільм "Біль і слава" заробив в касовому прокаті в Іспанії більше 810 тисяч євро.

- Це третя частина трилогії. Перша і друга частина – "Закон бажання" і "Погане виховання" – оповідають про чоловіка-режисера, чиє життя тісно пов'язана з реальністю і вигадкою кінематографа.

- Кіноробота була представлена на 72 Каннському кінофестивалі у рамках "Основного конкурсу", де актор Антоніо Бандерас, який зіграв у ньому головну роль, завоював приз "За кращу чоловічу роль", а композитор Альберто Іглесіас отримав незалежну нагороду "За Кращий саундтрек".