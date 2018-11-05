Звездная команда: Маша Ефросинина, Анатолий Анатолич и Джамала озвучили новый мультфильм Disney

Кадр из трейлера (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Они рассказали о своих впечатлениях от героев мультфильма

Украинские звезды озвучили новый детский мультфильм – "Ральф 2: Против интернета".

По сюжету мультфильма, главный герой Ральф с такой силой погружается в виртуальный мир, что начинает глючить. К любимым персонажам из первой части добавились новые – Инжект, Таккк и Спамер. Именно их и продублировали Анатолий Анатолич, Маша Ефросинина и Джамала.

Спамер – проводник Ральфа и Венелопы в мире Интернета и жуткого даркнета. Он гуру интернета, лидер продаж и ловкач спама.

"Спамер - нормальный чувак. Не мы такие - жизнь такая, это его работа впаривать разное пользователям сети. Когда я начал собственный канал, то понял, что без рекламы никак. Не буду спойлерить, но мой герой вас удивит", - рассказал про своего героя Анатолий Анатолич.

Оказывается, он настоящий фанат анимации Disney и с удовольствием просматривает новинки и известные хиты вместе с дочерьми.

Фото: Пресс-служба

Инжект – сильная, ловкая и выносливая гонщица. Она уверенно рулит своей преданной командой и выруливает из скверных ситуаций. В любой момент девушка готова принять удар на себя и всегда уверенно идет к цели. Дублировать Инжект досталось украинской певице Джамале и она приняла эту роль с большим энтузиазмом.

"Это так круто, ты на 100% перевоплощаешься в своего героя и проживаешь маленькую жизнь. Кроме диалогов, в фильме вы также услышите песню в моем исполнении, но не удивляйтесь, когда услышите не голос, к которому привыкли, а голос гонщицы Инжект. В этом настоящий вызов дубляжа - забыть о своем личном опыте. Вообще, мы с Инжект очень похожи - я тоже люблю бешеный ритм, скорость и драйв. Единственное отличие - не езжу на байке", - призналась Джамала.

Фото: Пресс-служба

А вот стильной телеведущей Маше Ефросининой досталась роль крутой бизнес-коуч Таккк. Это стильная и волевая штучка, она всегда в трендах и даже из медлительного Ральфа сделает звезду YouTube.

"Лайк! Лайк! Я всем задаю лайк! Моя героиня словно эмоциональная бомба, она очень современная и очень мотивирована. Мне нравится тема нового мультика Disney, ведь все мы одной ногой живем в виртуальном мире. Новости, фото, посты, общения и как ты не пытаешься устроить интернет- детокс - это просто нереально. Дублировать анимационную героиню - очень увлекательный опыт. Ты проникаешься ее историей, понимаешь, что внешне "ледяная лидер" бывает достаточно уязвимой", - прокомментировала своего героя известная телеведущая.

Фото: Пресс-служба

Анимационное приключение "Ральф 2: Против интернета" появится в кинотеатрах уже 22 ноября.

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Видео: РБК-Украина