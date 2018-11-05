Зіркова команда: Маша Єфросиніна, Анатолій Анатоліч і Джамала озвучили новий мультфільм Disney

Кадр з трейлера (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Вони розповіли про свої враження від героїв мультфільму

Українські зірки озвучили новий дитячий мультфильм – "Ральф 2: Проти інтернету".

За сюжетом мультфільму, головний герой Ральф з такою силою занурюється у віртуальний світ, що починає глючити. До улюблених персонажів з першої частини додалися нові – Інжект, Таккк і Спамер. Саме їх і продублювали Анатолій Анатоліч, Маша Єфросиніна і Джамала.

Спамер – провідник Ральфа і Венелопи у світі Інтернету і моторошного даркнета. Він гуру інтернету, лідер продажів і спритник спаму.

"Спамло - нормальний чувак. Не ми такі - життя таке, це його робота впарювати різне користувачам мережі. Коли я почав власний канал, то зрозумів, що без реклами ніяк. Не буду спойлертьт, але мій герой вас здивує", - розповів про свого героя Анатолій Анатоліч.

Виявляється, він справжній фанат анімації Disney і з задоволенням переглядає новинки і відомі хіти разом з дочками.

Фото: Прес-служба

Інжект – сильна, спритна і витривала гонщиця. Вона впевнено рулить своєю відданою командою і вирулює з поганих ситуацій. У будь-який момент дівчина готова прийняти удар на себе і завжди впевнено йде до мети. Дублювати Інжект дісталося українській співачці Джамалі і вона прийняла цю роль з великим ентузіазмом.

"Це так круто, ти на 100% перевтілюєшся в свого героя і проживаєш маленьке життя. Крім діалогів, у фільмі ви також почуєте пісню в моєму виконанні, але не дивуйтеся, коли почуєте не голос, до якого звикли, а голос гонщиці Інжект. У цьому справжній виклик дубляжу - забути про свій особистий досвід. Взагалі, ми з Інжект дуже схожі - я теж люблю скажений ритм, швидкість і драйв. Єдина відмінність - не їжджу на байку", - зізналася Джамала.

Фото: Прес-служба

А ось стильній телеведучій Маші Єфросиніній дісталася роль крутого бізнес-коуча Таккк. Це стильна і вольова штучка, вона завжди в трендах і навіть з вайлуватого Ральфа зробить зірку YouTube.

"Лайк! Лайк! Я всім ставлю лайк! Моя героїня немов емоційна бомба, вона дуже сучасна і дуже мотивована. Мені подобається тема нового мультфільму Disney, адже всі ми однією ногою живемо у віртуальному світі. Новини, фото, пости, спілкування і як ти не намагаєшся влаштувати інтернет - детокс - це просто нереально. Дублювати анімаційну героїню - дуже захоплюючий досвід. Ти переймаєшся її історією, розумієш, що зовні "крижана лідер" буває досить вразливою", - прокоментувала свого героя відома телеведуча.

Фото: Прес-служба

Анімаційна пригода "Ральф 2: Проти інтернету" з'явиться в кінотеатрах вже 22 листопада.

До речі, раніше ми писали про те, що герої серіалу розповіли про зйомки фіналу саги "Гри Престолів".

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Відео: РБК-Україна