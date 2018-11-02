Конец "Игры престолов": герои сериала рассказали о съемках финала саги

Фото: коллаж РБК-Украина

В финальном сезоне все герои собираются вместе перед лицом общего врага, рассказал исполнительный продюсер Брайан Когман

Появился эксклюзивный отчет о эпическом финальном сезоне популярного телесериала "Игра престолов", снятый по мотивам известной саги "Песнь льда и пламени" писателя Джорджа Мартина. В американском еженедельном журнале Entertainment Weekly было опубликовано интервью актеров из киноэпопеи, которые рассказали о съемках заключительных серий.

"Сцены, которые пять лет назад снимались за день, теперь снимались за пять дней. Они хотели сделать это как можно лучше, поэтому снимали со всех мыслимых ракурсов и всеми способами, чтобы выбрать лучшее", - рассказал Кит Харингтон, который сыграл Джона Сноу (племянника Дейенерис Таргариен).

Скрин: twitter.com/EW

Актриса Эмилия Кларк, которой досталась роль Дейенерис, отметила, что проверка всех камер длилась дольше, а костюмы, прически и грим стали лучше.

"Каждый разговор был более взвешенным. Чувствовалось, что все гораздо серьезнее", - сказала она.

Как подчеркнул исполнительный продюсер Брайан Когман, в финальном сезоне все герои, у которых были отдельные сюжетные линии, собираются вместе перед лицом общего врага.

"Они готовы разобраться с собственным прошлым и сделать выбор перед лицом неминуемой смерти. Зрителей ожидает невероятно эмоциональный и горький сезон", - отметил он.

Скрин: twitter.com/EW

Ранее мы писали, что Джордж Мартин рассказал об отношениях Дейенерис и Джона Сноу еще много лет назад.

Напомним, что автор "Игры престолов" ранее рассказал, какого персонажа хотел бы воскресить в сериале.

Также мы сообщали, что американский писатель Джордж Мартин, автор фэнтезийной саги "Песнь льда и пламени", по которой была снята "Игра престолов", рассказал, что не сможет выпустить шестую часть цикла в 2018 году, как планировал ранее.

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Видео: РБК-Украина