Названо найкращі серіали 2018 року

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Перше місце в рейтингу дісталося проекту "Вбиваючи Єву"

Журнал Time, який раніше зібрав добірку кращих фільмів 2018 року, опублікував рейтинг 10 найкращих серіалів. На першому місці виявився трилер "Вбиваючи Єву". Рейтинг з описом серіалів опублікований в журналі Time.

Рейтинг серіалів:

10. "Поза", телеканал FХ.

9. "Повернення додому", від студії Amazon.

8. "Моя геніальна подруга", телеканал HBO.

7. "Кігті", телеканал TNT.

6. "Будинок з терасою: Відкриваючи нові двері", студія Netflix.

5. "Гарне місце", телеканал NBC.

4. "Патрік Мелроуз", Showtime.

3. "Атланта", FX.

2. "Гострі предмети", телеканал HBO

1. "Вбиваючи Єву", від студії BBC America.

Головна героїня серіалу "Вбиваючи Єву" – наймана вбивця з російським корінням. Під час виконання одного із завдань жінка стикається зі співробітницею британської розвідки, яка стає її ворогом.

Нагадаємо, що нещодавно помер один з найбільш успішних сценаристів Голлівуду.

Раніше ми писали, що стали відомі імена виконавців головних ролей у фільмі "Чорний ворон".

Відео: (video.rbc.ua)