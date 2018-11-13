Стали известны имена исполнителей главных ролей в фильме "Черный ворон"

Фото: фильм "Черный ворон" (коллаж РБК-Украина)

Режиссером ленты стал Тарас Ткаченко

Недавно в Украине начались съемки полнометражной исторической драмы "Черный ворон" по мотивам одноименного романа-бестселлера украинского писателя Василия Шкляра. Теперь же стали известны имена исполнителей главных ролей.

Главную роль Ворона в картине исполнит молодой украинский актер Тарас Цимбалюк, известный зрителям телеканала "1+1" по работе в сериалах "Центральная больница" и "Село на миллион", а также многих других украинских лентах.

Фото: Тарас Цимбалюк (пресс-служба 1+1)

Как отметил Тарас, больше всего в работе над фильмом его поддерживает отец. Он историк по образованию и с раннего детства прививал сыну любовь к родной земле.

"Мой отец - историк и филолог по образованию, и с самого детства он научил меня интересоваться своим прошлым, запоминать важнейшие события в истории страны. Поэтому о Холодном яре я знал из школьных лет. Мне было очень приятно принять участие хотя бы в пробах этого фильма. Я невероятно обрадовался, что наконец у нас в государстве актуализируют эту тему. После того, как меня утвердили, я сразу сообщил папе, он в свою очередь выдал мне кучу книг об этом периоде в истории, чтобы я подготовился к съемке. Сегодня после каждого съемочного дня мы с ним общаемся, я рассказываю детали работы над фильмом", - рассказал Тарас.

Фото: фильм "Черный ворон" (пресс-служба 1+1)

Актер также поделился деталями знакомства с автором книги "Черный ворон" Василием Шкляром и работы съемочной группы.

"С режиссером фильма Тарасом Ткаченко мы работали раньше, и начиная работу над "Черным вороном", долго обсуждали эту страницу нашей истории, которую он тщательно изучал перед стартом проекта, обменивались знаниями. Автор книги Василий Шкляр, узнав, что я также родом из Черкасской области, как и он, был очень доволен. Мы с ним долго говорили о главном герое Ивана, его жизни, характере и мотивах поступков", - отметил Цимбалюк.

Фото: фильм "Черный ворон" (пресс-служба 1+1)

По словам Тараса, интересным аспектом работы над ролью стала необходимость выполнять большое количество каскадерских трюков. Так, ему пришлось много ездить верхом.

"В течение работы над фильмом мы уже сняли несколько сцен с опасными трюками. Я всегда стараюсь выполнять их самостоятельно, ведь понимаю, насколько важно это для финального результата. Зрители увидят, как я бьюсь на саблях во время езды, езжу быстрым галопом, падаю на большой скорости с лошади, а также бьюсь против чекистов", - признался актер.

Фото: фильм "Черный ворон" (пресс-служба 1+1)

Кроме Тараса Цимбалюка, роли в ленте, которую снимает "ТЕТ Продакшн" по заказу телеканала "1+1" исполнят популярные украинские актеры Павел Москаль, Андрей Мостренко, Ксения Данилова, Даниил Мирешкин, Зоряна Марченко, Наталья Сумская и другие.

Фото: Даниил Мирешкин (пресс-служба 1+1)

События в фильме перекликаются с настоящим временем и рассказывают историю жизни и любви Ивана по прозвищу Ворон, которому выпала судьба стать участником повстанческого движения времен Холодноярской республики. Извечная жажда украинцев к свободе не дает главному герою оставаться в стороне от важных событий, которые разворачиваются в его деревне. Именно поэтому он смело жертвует спокойствием и семейным уютом и начинает отчаянную борьбу за независимость родной земли, свободу и будущее украинцев и собственной семьи.

Фото: Ксения Данилова (пресс-служба 1+1)

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Видео: РБК-Украина