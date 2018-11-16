Журнал Time назвав топ-10 найкращих фільмів 2018 року

Кадр з фільму "Рома"

Знамените американське видання оголосило список найкасовіших кінострічок року

Американський щотижневий журнал Time оприлюднив топ-10 кращих кінострічок 2018 року.

У списку зібрані роботи оскароносних режисерів — Баррі Дженкінса, Альфонсо Куарона, є улюбленець Канн — грецький режисер Йоргос Лантимос, а також режисерський дебют Бредлі Купера, який справив фурор на Венеціанському фестивалі.

Пропонуємо вам ознайомитися з рейтингом найкращих фільмів року:

10. "Паддінгтон — 2", режисер Пол Кінг

9. "Богемна рапсодія", режисер Брайан Сінгер

8. "Якщо Бийл-стріт могла б заговорити", режисер Баррі Дженкінс

7."Зірка народилася", режисер Бредлі Купер

6."Чи зможете ви мене пробачити?", режисер Маріель Хеллер

5."Фаворитка", режисер Йоргос Лантимос

4."Восьмий клас", режисер Бо Бернем

3."Щоденник пастиря", режисер Пол Шредер

2."Будеш моїм сусідом?", режисер Морган Невілл

1."Рома", режисер Альфонсо Куарон

Нагадаємо, раніше ми писали, що творець коміксів Marvel перед смертю придумав нового супергероя.

до Речі, раніше ми розповідали про те, що стали відомі імена виконавців головних ролей у фільмі "Чорний ворон".

Також ми повідомляли, що фильмейкер із США зняв містичний хоррор про ченця за мотивами пісні DakhaBrakha.

Відео: РБК-Україна