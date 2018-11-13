Фильмейкер из США снял мистический хоррор про монаха по мотивам песни DakhaBrakha

Видео: Monk - film by Sashko Danylenko, music by DakhaBrakha (youtube.com/sashko danylenko)

Украинский фильммейкер Сашко Даниленко, который живет в Нью-Йорке (США) создал анимационной хоррор "Монах" по мотивам песни DakhaBrakha. Отметим,что это уже вторая совместная работа художника и группы.

Пять лет назад Даниленко экранизировал песню DakhaBrakha - "Карпатский рэп". Тогда Сашко поднял больную тему - охоту на супергероев. В новой работе же затронута тема нравственности и церкви.

Идею создания "Монаха" Сашко вынашивал два года, а реализовал - за три месяца.

Фото: кадры из хоррора "Монах" (пресс-служба)

“Народная песня, взятая за основу, была веселой и шуточной. "ДахаБраха" сделали ее серьезной и тревожной. Мне захотелось усилить этот эффект, добавить драмы и мистики. Главной темой стало восприятие правды и лжи. Метаморфоза морали. Ведь это история не только о монахе, а о человеке, на чью долю выпали слишком завышенные моральные ожидания”, - поделился Сашко.

Автору хотелось рассказать простую историю в несколько циклов. В первой части показаны фрагменты, вырванные из контекста. Монах пьет и гуляет, приходит к вдове, девушка прыгает с моста в реку. Связь уловить сложно, но легко сделать поспешные выводы.

Фото: создание хоррора "Монах" (пресс-служба)

Во второй части становятся известны связующие детали и причины. Мы узнаем, почему и как девушка спрыгнула в реку, что было между ними с монахом и почему монах пришел к вдове. В завершении история переходит к последствиям. Когда события достигают точки невозврата, появляется продолжение, которое замыкает цикл.

Фото: создание хоррора "Монах" (пресс-служба)

“Мне не хотелось бы, чтобы зритель сопоставлял себя с персонажами, здесь как раз важен взгляд со стороны, как смотрел бы Бог. Так судить сложнее, кто прав, кто виноват. В этом проекте я старался уйти от конкретной конфессии, потому как такие события могут происходить где угодно, в любой канонической среде. Люди - источник зла и несправедливости, а церковь – это лишь платформа для реализации этих проблем. Тема церкви мне знакома, но при этом не близка. В детстве приходилось посещать воскресную школу, службу, поститься, исповедоваться, причащаться. Меня окружало много фанатичных людей, и я видел, куда это вело. накопилось много вопросов с того времени, видя разрушительную силу идей, возведенных в абсолют и различие в поведении индивида и толпы. Потому готов, что кто-то увидит мою работу сугубо черно-белой, а кто-то заметит оттенки серого”, - продолжил Даниленко.

Фото: создание хоррора "Монах" (пресс-служба)

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Видео: РБК-Украина