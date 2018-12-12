Вийшов офіційний трейлер фільму "Ґодзілла II Король монстрів"

Офіційний трейлер фільму "Ґодзілла II Король монстрів" (YouTube/Warner Bros. Pictures Ukraine)

Видовищний бойовик "Ґодзілла II Король монстрів" вийде в український прокат 30 травня 2019 року, а поки в мережі з'явився другий офіційний трейлер фантастичного екшну про величезне чудовисько.

"Ґодзілла II Король монстрів" є продовженням фільму 2014 року. У другій частині картини кріптозоологічне агентство "Монарх" намагається стримати могутніх монстрів.

Ґодзілла буде протистояти суперхижакам Мотрі, Родану і триголовому Кінг Гідорі. Цих чудовиськ довгий час вважали лише міфічним створіннями, але вони відродилися з легенд, щоб зійтися в битві, яка поставить під загрозу існування людства.

Кадр з фільму "Ґодзілла II Король монстрів" (YouTube / Warner Bros. Pictures Ukraine)

Режисером фільму "Ґодзілла II Король монстрів" виступив Майкл Догерті ("Крампус", "Гаманець або життя"). Головні ролі виконали: Віра Фарміга ("Закляття"), Кен Ватанбе ("Останній самурай"), Саллі Хокінс ("Форма води"), Кайл Чендлер ("Нічні гри") та інші.

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Відео: РБК-Україна