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Вийшов офіційний трейлер фільму "Ґодзілла II Король монстрів"

Lite » Кіно 12.12.2018 - 12:40

Офіційний трейлер фільму "Ґодзілла II Король монстрів" (YouTube/Warner Bros. Pictures Ukraine)

Видовищний бойовик "Ґодзілла II Король монстрів" вийде в український прокат 30 травня 2019 року, а поки в мережі з'явився другий офіційний трейлер фантастичного екшну про величезне чудовисько.

"Ґодзілла II Король монстрів" є продовженням фільму 2014 року. У другій частині картини кріптозоологічне агентство "Монарх" намагається стримати могутніх монстрів.

Ґодзілла буде протистояти суперхижакам Мотрі, Родану і триголовому Кінг Гідорі. Цих чудовиськ довгий час вважали лише міфічним створіннями, але вони відродилися з легенд, щоб зійтися в битві, яка поставить під загрозу існування людства.

Кадр з фільму "Ґодзілла II Король монстрів" Кадр з фільму "Ґодзілла II Король монстрів" (YouTube / Warner Bros. Pictures Ukraine)

Режисером фільму "Ґодзілла II Король монстрів" виступив Майкл Догерті ("Крампус", "Гаманець або життя"). Головні ролі виконали: Віра Фарміга ("Закляття"), Кен Ватанбе ("Останній самурай"), Саллі Хокінс ("Форма води"), Кайл Чендлер ("Нічні гри") та інші.

Нагадаємо, в Києві знімають фільм "Чорний ворон" за романом Василя Шкляра.

До речі, в мережі вийшов перший тизер останнього сезону "Ігри престолів".

Відео: РБК-Україна

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