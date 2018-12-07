Лед и пламя: вышел первый тизер последнего сезона "Игры престолов"

Видео: (youtube.com/Game of Thrones)

Американский телеканал HBO выпустил первый официальный тизер восьмого сезона знаменитого сериала "Игра престолов", который станет последним. Видео было опубликовано на YouTube-канале Game of Thrones.

В ролике, который называется Dragonstone (Драконий камень), лед и пламя движутся навстречу друг другу по карте Вестероса.

Огонь весьма быстро охватывает все семь королевств, пока не добирается до границы, которую уже занял лед. После чего лед и пламя эффектно сталкиваются между собой.

Кадр из тизера 8-го сезона "Игра престолов" (youtube.com/Game of Thrones)

Отметим, что карту из тизера можно было ранее видеть в сериале - это стол в форме континента, находящийся в замке Драконий Камень. Фигуры на нем изображают силы противоборствующих домов Вестероса - волк, дракон и лев.

К сожалению, кадров из будущих серий, как и каких-либо персонажей "Игры престолов" в видео нет.

Официальный слоган последнего сезона звучит так: "Каждая битва. Каждое предательство. Каждый риск. Каждый бой. Каждая жертва. Каждая смерть. Все ради Трона".

Напомним, погибшие персонажи "Игры престолов" вернутся в сериал в специальном эпизоде, который войдет в коллекционное издание всего шоу и появится на прилавках после завершения финального сезона саги.

Мы также писали о том, что популярный британский актер Кит Харингтон, больше известный как Джон Сноу по культовому сериалу "Игра Престолов", по заявлению экс-участницы российского телепроекта "Дом-2" Ольги Власовой, изменил с ней своей супруге. Актер информацию опровергает.

Ранее герои сериала рассказали о съемках финала саги. Актриса Эмилия Кларк, которой досталась роль Дейенерис, отметила, что проверка всех камер длилась дольше, а костюмы, прически и грим стали лучше.

Видео: РБК-Украина