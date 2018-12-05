Вийшов офіційний тизер фільму "Захар Беркут"

Тизер фільму "Захар Беркут" (YouTube / FILM.UA Group)

"Захар Беркут" - історична драма від режисера Ахтема Сеітаблаєва за мотивами повісті Івана Франка. Прем'єра фільму в Україні відбудеться 10 жовтня 2019.

Сюжет розгортається в 1241 році. Нашестя Монгольської орди на слов'янські землі триває. Знищуючи все на своєму шляху, війська хана Бурунди підходять до Карпат і зупиняються біля підніжжя гір.

Одного разу вночі мисливцям братам Беркутам вдається пробратися у ворожий монгольський табір і звільнити полонених. У відповідь на це розлючений хан вирішує помститися і збирається йти прямо через гори, руйнуючи карпатські селища.

Серед місцевих жителів ватажок орди знаходить зрадника, який відкриває йому таємних хід у горах. Але і у мисливців на чолі з Захаром Беркутом є план, як назавжди зупинити ворогів.

Кадр з фільму "Захар Беркут"

Факти про фільм "Захар Беркут"

Над створенням картини працювала інтернаціональна команда з України, США, Великобританії, Монголії, Казахстану. Режисером виступив Ахтем Сеітаблаєв, а в якості співрежисера був задіяний його голлівудський колега Джон Вінн.

Головну роль Захара Беркута виконав Роберт Патрік. Актор вважає, що історія про Захара Беркута близька кожній людині. Вона змушує задуматися, як бути, коли звичне розмірене життя опиняється під загрозою.

Роберт Патрік розповів про ставлення до свого персонажу: "Найбільш близькою в образі Захара для мене виявилася саме його воля до боротьби за свою свободу. Він не хотів чужого панування ні над ним самим, ні над його народом. Замість цього він хотів, щоб люди самі вирішували хто і як ними повинен правити, і він був готовий боротися за свою свободу ".

У фільмі "Захар Беркут" також знімалися: Алекс МакНіколл, Поппі Дрейтон, Томмі Фленаган, Андрій Ісаєнко, Цегмід Церенболд, Олег Волощенко, Рокі Майерс, Аліна Коваленко, Ержан Нуримбет, Віктор Жданов, Елісон Дуді, Аян Отепберген і інші.

Кадр з фільму "Захар Беркут"

Зйомки проходили влітку 2018 року поряд з Синевирською Поляною в Карпатах і під Києвом, де була створена масштабна декорація гірської ущелини.

Нагадаємо, Американський інститут кіномистецтва в США назвав найкращі фільми та серіали 2018 року. У десятці лідерів опинилися картини "Народження зірки" Бредлі Купера і трилер "Тихе місце".

Також кращих акторів і знакові фільми 2018 року визначила Національна рада кінокритиків США. Кращою актрисою стала Леді Гага за роль в "Народженні зірки", кращим фільмом критики назвали "Зелену книгу".

Відео: РБК-Україна