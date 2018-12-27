Повернення Сімби та "Історії іграшок": найбільш очікувані мультфільми 2019 року

Список найбільш очікуваних мультфільмів 2019 року, трейлери і дати виходу - в добірці РБК-Lite.

Наступний рік порадує гучними прем'єрами любителів казкових історій. Крім видовищних блокбастерів і зворушливих мелодрам, на великий екран вийдуть нові анімаційні фільми для дітей і сімейного перегляду, а також сіквели та історії про легендарних героїв у новому виконанні.

Король лев

Трейлер фільму "Король лев" (YouTube / Walt Disney Studios)

Мультиплікаційний шедевр про пригоди Сімби знову з'явиться на екранах. Ремейк від студії Disnеy стартує в кінотеатрах України з 18 липня 2019 року.

Багато хто пам'ятає про відважне левеня Сімбу, який втратив батька, пережив вигнання, але незважаючи ні на що зміг стати справжнім королем звірів, і з задоволенням знову зустрінуться з улюбленими персонажами.

А у тих, хто не бачив оригінальний мультфільм 1994 року, з'явиться прекрасна можливість познайомитися з легендарною історією, котра нікого не залишає байдужим.

Секрети домашніх тварин 2

Сіквел веселого сімейного мультфільму продовжить розкривати таємниці домашніх улюбленців. Прем'єра намічена на 30 травня 2019 року.

Офіційний трейлер мультфільму "Секрети домашніх тварин 2" (YouTube/B & H Film Distribution Company)

У продовженні історії команда вусатих і хвостатих буде протистояти злісному ветеринару Френсісу. Пес Макс, дворняга Дюк, кішка Хлоя, шпіц Гіджет і кролик Сніжок зроблять все можливе, щоб зупинити доктора, який завжди тільки шкодить своїм пухнастим пацієнтам.

Фокстер і Макс

Тизер фільму "Фокстер і Макс" (YouTube / Фокстер & Макс)

Українська історія про собаку-супергероя може скласти конкуренцію популярним блокбастерам західних студій. Картина виходить у кінотеатрах навесні 2019 року.

Школяр Максим збігає з дому і випадково знаходить балон із незвичайними фарбами. Він малює на стіні графіті собаки. Несподівано малюнок оживає і перетворюється у нано-робота. Пес-супергерой Фокстер допоможе Максу боротися із злочинцем, який хоче заволодіти потужною технологією.

Історія іграшок 4

Тізер мультфільму "Історія іграшок 4" (YouTube/B & H Film Distribution Company)

"Історію іграшок 4" можуть дивитися й ті, хто не знайомий з першими трьома частинами мультфільму. Це окремий проект, сюжет якого зосереджений на взаємовідносинах іграшок Вуді, Базза Лайтера та їхніх друзів. Іграшки потрапляють у новий будинок до дівчинки Бонні. Ковбоєві Вуді і космічному рейнджеру Баззу доведеться об'єднатися і відправитися в захоплюючу й небезпечну подорож.

На екрани українських кінотеатрів "Історія іграшок 4" вийде 20 червня 2019 року.

Покемон. Детектив Пікачу

Трейлер мультфільму "Покемон. Детектив Пікачу" (YouTube / FilmSelect Україна)

Ще одна приємна новина для любителів мультфільмів 90-х. Шанувальники покемонів зустрінуться з улюбленими героями, але трохи в незвичних образах. Прем'єра анімаційного фільму "Покемон. Детектив Пікачу" запланована на 9 травня 2019 року.

Дія сюжету розгортається в місті всесвіту покемонів Райм-Сіті. Детектив Пікачу об'єднується з сином свого зниклого напарника Гаррі - Тімом Гудманом. Разом вони починають розслідування і намагаються розкрити таємницю зникнення видатного детектива Гудмана.

Тільки диво

Трейлер фільму "Тільки диво" (YouTube / KAZKA Production)

Прем'єра українського сімейного фентезі відбудеться 7 березня 2019 року. Головний герой, молодий хлопець Северін, повинен привезти відомого доктора для свого батька. Тато юнака сильно постраждав, рятуючи місто від руйнівного льоду.

Сміливому Северіну доведеться ризикнути своїм життям, вступити в бій з фантастичними тваринами, "поганими хлопцями" і завоювати серце коханої дівчини Софії.

Сонік у кіно

Трейлер-тізер мультфільму "Сонік у кіно" (YouTube / Watermelon Movies)

У новому мультфільмі на нас чекає зустріч із персонажами з улюбленої гри SEGA - їжаком Соніком, лисом-винахідником Тейлзом, їжачихою Емі, кролицею Кім і іншими.

Жителі невеликого містечка на чолі з шерифом Томом Вачовскі відправляються в небезпечну подорож до Сан-Франциско, щоб допомогти людиноподібному їжаку Соніку битися зі злісним доктором Еггманом.

Прем'єра анімаційного фільму в Україні відбудеться 15 листопада 2019 року.

До речі, трейлер нового фільму "Король лев" встановив рекорд за переглядами в мережі.

Нагадаємо, Маколей Калкін повторив культові сцени з фільму "Один вдома" через 28 років після прем'єри першої частини фільму.

Відео: РБК-Україна