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Disney выпустил тизер к обновленному мультфильму "Король Лев"

Lite » Кино 23.11.2018 - 16:28

Одна из крупнейших голливудских студий Walt Disney выпустила трейлер к обновленному популярному мультфильму "Король Лев". Видео размещено на YouTube-канале компании.

В видео показан один из самых запоминающихся моментов проекта 1994 года - животные сбегаются со всей саванны, чтобы посмотреть на наследника короля Муфасы. Наставник короля поднимает Симбу над головой и показывает его обитателям саванны. 

Disney выпустил тизер к обновленному мультфильму &quot;Король Лев&quot;Скриншот фото: (YouTube/Walt Disney Studios)

Режиссером новой картины стал Джон Фавро, который ранее снял ремейк "Книги джунглей", первые две части "Железного человека", а также комедию "Повар на колесах". К слову, выход фильма запланирован на лето 2019 года. 

Напомним, что оригинальный "Король Лев" появился на экранах в 1994 году. Он получил два "Оскара" (за песню Элтона Джона и за музыку Ханса Циммера), три "Золотых глобуса" и три "Грэмми". В 2002 году мультфильм был улучшен и оптимизирован для IMAX, а в 2011 - для IMAX 3D.

Мы писали, что появился тизер финального сезона "Игры престолов". Сериал выйдет на экраны в апреле 2019 года. Отметим, что тизер появился в сети незадолго после публикации в американской прессе интервью актеров из "Игры престолов" Кита Харингтона и Эмилии Кларк, которые рассказали о съемках заключительных серий

Напомним, что автор "Игры престолов" ранее рассказал, какого персонажа хотел бы воскресить в сериале.

Также мы сообщали, что американский писатель Джордж Мартин, автор фэнтезийной саги "Песнь льда и пламени", по которой была снята "Игра престолов", рассказал, что не сможет выпустить шестую часть цикла в 2018 году, как планировал ранее. 

Видео: РБК-Украина

 

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