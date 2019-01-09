Украинский режиссер рассказал, как познакомиться с голливудской звездой

Фото: Любомир Левицкий (предоставлено автором)

Завести знакомство с голливудской суперзвездой можно во время церемонии вручения престижной премии, говорит режиссер

Украинский режиссер Любомир Левицкий побывал на церемонии вручения престижной американской кинопремии "Золотой Глобус" 6 января. Об этом он рассказал в коментарии для RBC-Lite.

Обычно на таких мероприятиях звезды знакомятся с гостями, но чаще всего - из вежливости.

"Здесь все зависит от вашей коммуникабельности. В основном все знакомятся, но делают это из вежливости, потому что сосредоточены на других вещах. Поэтому лучше и самому сосредоточиться на мероприятии и получить удовольствие", - говорит режиссер.

По его словам, более свободная атмосфера царит на afterparty, которых там около десяти.

"Разные студии устраивают свои вечеринки в рамках "Золотого Глобуса". Там у вас есть все для того, чтобы получить новые контакты", - говорит Любомир.

Фото: Любомир Левицкий на красной дорожке "Золотого Глобуса" 2019 (предоставлено автором)

На церемонии вручения премии "Золотой Глобус" в первую очередь поражает насыщенность суперзвезд на один квадратный метр, добавляет он.

"В какой-то момент ты привыкаешь к этому и перестаешь обращать внимание на то, что на "перекуре" об тебя стукнулся Идрис Эльба или еще кто-то", - говорит Любомир Левицкий.

А вот получить билеты на "Золотой Глобус" труднее, чем на "Оскар", потому что это гораздо более тесное профессиональное мероприятие, объясняет он.

"Все в Голливуде знают, что он имеет большее уважение, чем "Оскар". Здесь на первом плане всегда талант и профессия, а "Оскар" является достаточно политизированным и не всегда справедливым. И, конечно, количество членов Киноакадемии превышает количество членов "Глобуса" в тысячи раз", - говорит Любомир Левицкий.

Напомним, ранее Хайди Клум и Леди Гага появились в пышных платьях на церемонии "Золотого Глобуса".

Также "девушка с водой" на церемонии "Золотого Глобуса" вызвала настоящий фурор в сети.

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