Український режисер розповів, як познайомитись із голлівудською зіркою

Фото: Любомир Левицький (надане автором)

Завести знайомство із голлівудською суперзіркою можна під час церемонії вручення престижної премії, каже режисер

Український режисер Любомир Левицький побував на церемонії вручення престижної американської кінопремії "Золотий Глобус" 6 січня. Про це він розповів у коментарі для RBC-Lite.

Зазвичай на таких заходах зірки знайомляться з гостями, але частіше за все - із ввічливості.

"Тут все залежить від вашої комунікабельності. Переважно всі знайомляться, але роблять це із ввічливості, бо зосереджені на інших речах. Тому краще і самому зосередитись на заході та отримати задоволення", - каже режисер.

За його словами, більш вільна атмосфера панує на afterparty, яких там близько десяти.

"Різні студії влаштовують свої вечірки в рамках "Золотого Глобусу". Там у вас є все для того, щоб отримати нові контакти", - каже Любомир.

Фото: Любомир Левицький на червоній доріжці "Золотого Глобусу" 2019 (надане автором)

На церемонії вручення премії "Золотий Глобус" насамперед вражає насиченість суперзірок на один квадратний метр, додає він.

"В якийсь момент ти звикаєш до цього і перестаєш звертати увагу на те, що на "перекурі" в тебе стукається Ідріс Ельба чи ще хтось", - каже Любомир Левицький.

А от отримати квитки на "Золотий Глобус" важче ніж на "Оскар", бо це - набагато тісніший професійний захід, пояснює він.

"Всі в Голлівуді знають, що він має більшу повагу, ніж "Оскар". Тут на першому плані завжди талант і професія, а "Оскар" є досить заполітизованим і не завжди справедливим. І, звичайно, кількість членів Кіноакадемії перевищує кількість членів "Глобуса" в тисячі разів", - каже Любомир Левицький.

Нагадаємо, раніше Гайді Клум і Леді Гага з'явилися у пишних сукнях на церемонії "Золотого Глобусу".

Також "дівчина з водою" на церемонії "Золотого Глобусу" викликала справжній фурор в мережі.

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