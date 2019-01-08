"Отримати квитки важче, ніж на Оскар": український режисер про закулісся Золотого Глобусу 2019

Фото: Любомир Левицький на червоній доріжці "Золотого Глобусу" 2019 (надане автором)

Церемонію відвідали українці, які роблять все, щоб наша країна стала повноцінним гравцем світового кіноринку, каже Любомир Левицький

Доки в Україні святкували Різдво, в ніч з 6 на 7 січня у Беверлі-Гіллз (Каліфорнія, США) пройшла 76-та церемонія вручення нагород всесвітньовідомої премії "Золотий Глобус". Премію вручають за досягнення в галузі кінематографу та американського телебачення. Згодом після церемонії з'явився повний список переможців премії.

На одній з найбільш престижних кінопремій світу побував і відомий український режисер та кліпмейкер Любомир Левицький. Він пройшов червоною доріжкою церемонії разом зі світовими знаменитостями.

На прохання RBC-Lite Любомир Левицький, який раніше дав ексклюзивне інтерв’ю нашому виданню про своє життя у США і роботу над новим фільмом, поділився своїми враженнями від відвідування "Золотого Глобуса", розповів про закулісся знаменитої кінопремії і поділився яскравими фото з червоної доріжки.

"Бачив, як Майкла Дугласа легенько штовхали в спину, щоб не стояв у проході"

Під час церемонії режисера, перш за все, вразили суворі заходи безпеки.

"Перше, що впадає в око, ще далеко до самого готелю Беверлі Хілтон, - це засоби безпеки. Цілий величезний бульвар Вілшир перекривають бетонними блоками, які розставлені в шахматному порядку. Це унеможливлює швидкий рух. Також всюди стоять поліцейські машини", - розповідає Любомир Левицький.

Фото: Любомир Левицький побував на червоній доріжці "Золотого Глобусу" 2019 (надане автором)

Перший етап перевірки - це коли авто, незалежно від того, яка б зірка в ньому не їхала, перевіряється собаками. Далі авто приїздить на спеціальну парковку, вкриту червоним килимом: так само, як на "Оскарі". Далі потрібно пройти етап персональної секюріті-перевірки через металошукач, що ідентично перевірці в аеропорту.

"Друге, що впадає в око, - це величезна кількість людей в чорному casual-одягу з раціями. Це якраз організатори: менеджери і асистенти. Все дуже чітко і сплановано. У кожного є блокнот з фотографіями номінантів і важливих гостей. Після того, як вони прийшли, їх фото закреслюють маркером", - додає він.

Насправді організація такого івенту в таких масштабах нереально круто організована до найменших деталей, помічає режисер.

"Також що стосується охорони в середині залу - їм все одно, хто ви, і правила одні для всіх. Я бачив, як Майкла Дугласа легенько штовхали в спину, щоб не стояв у проході і просили його сісти на місце", - каже Любомир Левицький.

"Підтримувати одне одного заради популяризації України в світі"

"На церемонії я, на жаль, був без дружини за деякими нашими сімейними обставинами. Але я був оточений суперкрутими людьми! Вони всі роблять все для того, щоб Україна стала повноцінним гравцем в світовій кіноіндустрії", каже Любомир Левицький.

Фото: "Це син Дензела Вашінгтона, і він 100% цього року отримає "Оскара" - Любомир Левицький (instagram.com/director_levitski_official)

"Це і Lena Basse, яка є членом HFPA (The Hollywood Foreign Press Association/Асоціація іноземної преси Голлівуду — некомерційна організація, членами якої є міжнародні журналісти, що працюють у Голлівуді. Асоціація відома як засновник і співпродюсер щорічної премії "Золотий глобус" – ред.) і пише про всі кіноновинки в Голлівуді. Також премію відвідали і журналісти з Києва, які зробили прекрасний репортаж і доносять напряму події з Голлівуду прямо до українців", - каже режисер.

На його думку, саме так і повинна працювати команда:

"А командою зараз потрібно вважати всіх нас, українців. Нам треба ставати сильним і міцним кланом, який буде підтримувати один одного, де б хто не знаходився, заради великих цілей. А саме - заради популяризації нашої України в світі".

Фото: "Різні студії роблять свої вечірки в рамках "Золотого Глобусу". Там у вас є все для того, щоб отримати нові контакти" - Любомир Левицький (instagram.com/director_levitski_official)

А чи вдалося йому познайомитись із голлівудськими зірками на кінопремії? Чи взагалі прийнято знайомитись на таких подіях?

"Щодо знайомств на таких заходах, то це уже залежить від вашої комунікабельності. Переважно всі знайомляться, але роблять це із ввічливості, тому що зосереджені на інших речах. Тому краще і самому зосередитись на самому заході та отримати задоволення. Більш розкута атмосфера панує вже на афтепаті, яких там близько десятка. Різні студії роблять свої вечірки в рамках "Золотого Глобусу". Там у вас є все для того, щоб отримати нові контакти", - каже Любомир.

"Вражає насиченість суперзірок на один квадратний метр"

За словами режисера, на церемонії вручення премії "Золотий Глобус" вражає насиченість суперзірок на один квадратний метр.

"В якийсь момент ти звикаєш до цього і перестаєш звертати увагу на те, що на "перекурі" в тебе стукається Ідріс Ельба чи ще хтось", - каже Любомир Левицький.

Вимоги до дрес-коду на цьому заході дуже високі.

Фото: "Отримати квитки на "Золотий Глобус", важче ніж на Оскар, тому що це набагато тісніший професійний захід" - режисер (надане автором)

"Як правило, це завжди black tie, а потім вже кожен креативить, як хоче", - згадує він.

На адреси всіх номінантів перед церемонією надсилають конверти із запрошеннями. Також кожен номінант має запрошення на своє коло підтримки чи близьких.

"Загалом отримати квитки на "Золотий Глобус" важче ніж на "Оскар", тому що це набагато тісніший професійний захід. І всі в Голлівуді знають, що він має більшу повагу, ніж "Оскар". Тут на першому плані завжди талант і професія, а "Оскар" є досить заполітизованим і не завжди справедливим. І, звичайно, кількість членів Кіноакадемії перевищує кількість членів "Глобуса" в тисячі разів", - каже Любомир Левицький.

"Моя мета - довести всьому світу, що Україна є прекрасним місцем з чудовими легендами та пригодницькими історіями"

Зараз у Голівуді Любомир Левицький продовжує роботу над своїм новим фільмом.

"Його назва - "Скелет у шафі". Це буде мій перший американський трилер. Історія близька молоді, і вона зачіпає дуже актуальні в сьогоденні проблеми та тренди. А цілому, якщо прибрати всю напругу, то це історія про чисте кохання, і як хлопець хоче повернути свою колишню дівчину, з якою опиняється по різні сторони закону. У фільмі будуть і крипто валюти, і ФБР, і хакери. Ну і, звичайно, суперкартинка та багато гумору, без якого я не можу знімати", - розповідає режисер.

Фото: Зараз Любомир Левицький у США продовжує роботу над трилером "Скелет у шафі" (надане автором)

За словами режисера, цей фільм є всього тільки першим кроком, щоб почати масштабно працювати з копродукційними фільмами між Україною та США.

"Це непроста, довга і кропітка праця, але ми це зробимо. Моя мета - довести всьому світу, що Україна є прекрасним місцем з чудовими легендами та пригодницькими історіями, які будуть цікаві всьому світові. Досить уже піарити Чорнобиль! Ми цим робимо тільки гірше. Натомість - тільки позитив і тільки пригоди!" - резюмує Любомир Левицький.

Нагадаємо, раніше Гайді Клум і Леді Гага з'явилися у пишних сукнях на церемонії "Золотого Глобусу".

Також "дівчина з водою" на церемонії "Золотого Глобусу" викликала справжній фурор в мережі.

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