У новому українському фентезі знявся американський актор - майбутній "Бетмен"

Трейлер фільму "Тільки Диво" (Відео: YouTube / KAZKA Production)

Режисер і сценарист українського фентезійного фільму "Тільки диво" Олена Каретник розповіла про зйомки картини, для якої на території ТК Буковель побудували "місто-декорацію" і зазначила, що в стрічці знявся американський актор, який зможе зіграти навіть Бетмена. Про це повідомляє "Фокус".

Олена зізналася, що їй хотілося зняти фільм, після якого людям захочеться подзвонити близьким, зробити щось хороше, нехай дрібницю, але добру.

"Так що "Тільки диво" в першу чергу виховне кіно, а все інше – бантики... Так, це казка, але вона про важливе – про любов до сім'ї. Я вважаю, що є засадничі речі в житті людини і про них треба говорити, не перестаючи", - зазначила вона.

"Тільки Диво" (Скріншот: YouTube / KAZKA Production)

Також Каретник розповіла про казкове містечко "Ніколас Сіті", в якому відбуваються основні події фільму. Виявляється, що для зйомок стрічки художники побудували "місто-декорацію" на території ТК Буковель навколо стилізованого замерзлого озера. Вона зазначила, що для того, щоб не перевищити бюджет (становить 65 мільйонів гривень) їм довелося пожертвувати зйомками в Ісландії.

"Тільки Диво" (Скріншот: YouTube / KAZKA Production)

"За сценарієм події фільму відбуваються під час Малого Льодовикового періоду, який, за різними даними, протримався в Європі з 16 по 18 століття. Люди стали на ковзани і лижі, спростивши собі побут. Але ми придумали, що змінилися не тільки погодні умови, але флора і фауна. Причину, по якій у вовків, собак, щурів і навіть у деяких видів котячих з'явилися крила, точно ніхто не знає. Але в Ніколас-Сіті з'явилися цілі "наукові теорії", які, в основному, озвучують діти", - сказала режисер.

У фільмі зіграв 12-річний актор із США Даніель Хорак - йому дістався персонажа Льюїса. Каретник розповіла, що цей образ вона списала зі свого сина – Жеки, "типаж Тома Сойєра".

"І раптом, мама Даніеля надіслала відео на кастинг, фрагмент вистави, де грав Даня. Це було попадання на 100%. Але одна проблема – вони живуть в Альбукерке, штат Нью-Мексико. На щастя, все склалося на нашу користь. Мама Данини – киянка, і вони якраз планували відвідати бабусю. Так що Даніель знявся в кіно, провів час з бабусею, побував у Карпатах, а тепер хоче переїхати жити в Україну", - розповіла вона.

Даніель розповідав, що дітям-акторам на знімальному майданчику "Тільки Диво" дозволяли самостійно виконувати трюки – він, зокрема, стрибав з дерева з тросом на спині. За словами Даніеля, у Голлівуді його б і близько до дерева не підпустили. Також Каретник повідомила, що Даніель сміливий хлопець і в наступному фільмі зможе зіграти навіть Бетмена.

"Тільки Диво" (Скріншот: YouTube / KAZKA Production)

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Відео: РБК-Україна