Український режисер поділився закулісними кадрами з премії Золотий глобус 2019

Фото: (instagram.com/director_levitski_official)

Любомир Левицький пройшовся по червоній доріжці разом з світовими знаменитостями

Відомий український режисер і кліпмейкер Любомир Левицький побував на одній з найпрестижніших кінопремій світу - Золотий глобус 2019, яка відбулася в Голлівуді в ніч з 6 на 7 січня. Він пройшовся по червоній доріжці разом з світовими знаменитостями і поділився у своєму Instagram яскравими фото і відео з церемонії.

Для виходу в світ Любомир вибрав підходящий нагоді елегантний костюм з метеликом.

Фото: (instagram.com/director_levitski_official)

Режисер опублікував декілька фотографій з червоної доріжки, в тому числі, де він позує в одному кадрі з актрисою Шарліз Терон, а також разом з сином Дензела Вашингтона, також актором.

Фото: (instagram.com/director_levitski_official)

Крім того, він виклав кілька яскравих відео. Так, на одному з них за його спиною проходить виконавець головної ролі у фільмі "Богемська рапсодія" Рамі Малек, який при цьому мило з усіма вітається. Зазначимо, що Малек переміг в номінації "Кращий актор", а картина стала "Кращим фільмом".

Відео: (instagram.com/director_levitski_official)

В іншому ролику по доріжці проходить Емма Стоун, а в третьому - Дензел Вашингтон.

Відео: (instagram.com/director_levitski_official)

Левицький також показав фото зали, де проходило вручення премій.

Фото: (instagram.com/director_levitski_official)

Раніше ми публікували повний список переможців премії " Золотий глобус 2019.

Ми також писали про те, що було названо номінантів престижної кінопремії Critics' Choice Awards 2019. Всього Асоціація кінокритиків обере переможців у 17 номінаціях. Фільм "Фаворит" заявлений в 14 номінаціях, а "Чорна пантера" у 12 номінаціях.

До речі, стала відома дата проведення 91-ої церемонії вручення престижної кінопремії "Оскар".

Відео: РБК-Україна