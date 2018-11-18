"Донбасс" Сергея Лозницы получил 1-е место на международном кинофестивале

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Среди номинантов были призеры Каннского кинофестиваля

По результатам голосования жюри на 15-м международном кинофестивале в Севилье, Испания, Гран-при получил фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Донбасс". Об этом сообщается на официальном сайте кинофестиваля.

За главный приз кинофестиваля боролись 19 режиссеров из разных стран мира. Среди них были обладатели кинопремий Каннского кинофестиваля Нури Бильге Джейлана, Оливье Ассаяса и Мии Хансен-Леве, лауреаты премии "Оскар" Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка и Ласло Немеша. Интересно, что Сергей Лозница на Каннском кинофестивале получил приз в номинации "Особый взгляд".

По мнению жюри лучшим фильмом года стала кинолента, снятая украинским режиссером Сергеем Лозницей.

"Фильм поражает изысканным эстетическим балансом, гармонией между документальным и художественным. Его отличная фотография, пронизанная реализмом и творчеством, отображает очень четкое представление о наступлении трагедии войны и ее последствиях. Сценарист/режиссер Сергей Лозница очень правдоподобно рассказывает об ужасе вооруженного конфликта, окутанного в националистический аспект, в трогательной, повседневной и очень близкой к человеческому пониманию истории", – написали о фильме на сайте кинофестиваля.

Украинская лента "Донбасс" - это 13 новелл, переплетенных между собой, реальных историй, которые происходили в Украине в 2014 году, большинство - в оккупированном Донбассе. На съемки "Донбасса" потратили почти 2,5 миллиона евро. Это совместный проект Украины, Германии, Франции, Нидерландов и Румынии. Снимали ленту в Кривом Роге. Фильм вошел в лонг-лист премии "Оскар" в номинации за лучший иностранный фильм. Номинанты будут объявлены 22 января 2019 года.

Ранее Сергей Лозница получил престижную кинопремию.

Да этого мы писали, что в премьерном кинотеатре "Оскар" состоялась гала-премьера украинской драмы "Донбасс".

Видео: (video.rbc.ua)