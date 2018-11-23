Український фільм отримав головний приз на кінофестивалі в Марокко

Фото: (facebook.com/ukrainefilmagency)

Повідомляється, що за перемогу в номінації боролися ще 13 кінофільмів зі всього світу

З 16 по 23 листопада у Рабаті, Марокко, проходив Міжнародний кінофестиваль, у рамках якого журі повинні були вибрати кращу кінострічку. Головний приз кінофестивалю отримав український фільм "Вулкан" Романа Бондарчука. Про це повідомляється в прес-службі Держкіно Facebook.

"Вулкан" отримав Гран-прі Міжнародного кінофестивалю в Рабаті. Двадцять третій Festival International du cinéma d'auteur de rabat тривав з 16 по 23 листопада, в Марокко. В основному конкурсі українська стрічка боролася за перемогу з 13-ма іншими картинами зі всього світу. Для ігрового повнометражного дебюту Романа Бондарчука це вже шоста нагорода. Фільм створено за підтримки Держкіно. Вітаємо!" - написали у співтоваристві.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/ukrainefilmagency

Режисером стрічки виступив Роман Бондарчук. Про перемогу він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Журі шепнуло на вухо, що рішення було одноголосним, а їх було 6!" – написав режисер.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/rbondarchuk

Фото: (facebook.com/ukrainefilmagency)

Фільм розповідає історію чоловіка, який переживає кризу середнього віку. Саме в цей момент йому випадає подорож, в ході якої він повинен переглянути свій погляд на життя і свої цінності. Кінокартина вийде 21 лютого 2019 року.

Нагадаємо, що "Донбасс" Сергія Лозниці отримав 1-е місце на міжнародному кінофестивалі.

Раніше Сергій Лозниця отримав престижну кінопремію.

Відео: (video.rbc.ua)