Український фільм отримав головний приз на кінофестивалі в Марокко

Повідомляється, що за перемогу в номінації боролися ще 13 кінофільмів зі всього світу
З 16 по 23 листопада у Рабаті, Марокко, проходив Міжнародний кінофестиваль, у рамках якого журі повинні були вибрати кращу кінострічку. Головний приз кінофестивалю отримав український фільм "Вулкан" Романа Бондарчука. Про це повідомляється в прес-службі Держкіно Facebook.
"Вулкан" отримав Гран-прі Міжнародного кінофестивалю в Рабаті. Двадцять третій Festival International du cinéma d'auteur de rabat тривав з 16 по 23 листопада, в Марокко. В основному конкурсі українська стрічка боролася за перемогу з 13-ма іншими картинами зі всього світу. Для ігрового повнометражного дебюту Романа Бондарчука це вже шоста нагорода. Фільм створено за підтримки Держкіно. Вітаємо!" - написали у співтоваристві.
Скріншот поста облікового запису facebook.com/ukrainefilmagency
Режисером стрічки виступив Роман Бондарчук. Про перемогу він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
"Журі шепнуло на вухо, що рішення було одноголосним, а їх було 6!" – написав режисер.
Скріншот поста облікового запису facebook.com/rbondarchuk
Фото: (facebook.com/ukrainefilmagency)
Фільм розповідає історію чоловіка, який переживає кризу середнього віку. Саме в цей момент йому випадає подорож, в ході якої він повинен переглянути свій погляд на життя і свої цінності. Кінокартина вийде 21 лютого 2019 року.
Нагадаємо, що "Донбасс" Сергія Лозниці отримав 1-е місце на міжнародному кінофестивалі.
Раніше Сергій Лозниця отримав престижну кінопремію.
Відео: (video.rbc.ua)