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Український фільм отримав головний приз на кінофестивалі в Марокко

Lite » Кіно 23.11.2018 - 18:48
Український фільм отримав головний приз на кінофестивалі в Марокко
Фото: (facebook.com/ukrainefilmagency)

Повідомляється, що за перемогу в номінації боролися ще 13 кінофільмів зі всього світу

З 16 по 23 листопада у Рабаті, Марокко, проходив Міжнародний кінофестиваль, у рамках якого журі повинні були вибрати кращу кінострічку. Головний приз кінофестивалю отримав український фільм "Вулкан" Романа Бондарчука. Про це повідомляється в прес-службі Держкіно Facebook.

"Вулкан" отримав Гран-прі Міжнародного кінофестивалю в Рабаті. Двадцять третій Festival International du cinéma d'auteur de rabat тривав з 16 по 23 листопада, в Марокко. В основному конкурсі українська стрічка боролася за перемогу з 13-ма іншими картинами зі всього світу. Для ігрового повнометражного дебюту Романа Бондарчука це вже шоста нагорода. Фільм створено за підтримки Держкіно. Вітаємо!" - написали у співтоваристві.

Український фільм отримав головний приз на кінофестивалі в Марокко

Скріншот поста облікового запису facebook.com/ukrainefilmagency

Режисером стрічки виступив Роман Бондарчук. Про перемогу він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Журі шепнуло на вухо, що рішення було одноголосним, а їх було 6!" – написав режисер.

Український фільм отримав головний приз на кінофестивалі в Марокко

Скріншот поста облікового запису facebook.com/rbondarchuk

 

Фото: (facebook.com/ukrainefilmagency)

Фільм розповідає історію чоловіка, який переживає кризу середнього віку. Саме в цей момент йому випадає подорож, в ході якої він повинен переглянути свій погляд на життя і свої цінності. Кінокартина вийде 21 лютого 2019 року.

Нагадаємо, що "Донбасс" Сергія Лозниці отримав 1-е місце на міжнародному кінофестивалі.

Раніше Сергій Лозниця отримав престижну кінопремію.

Відео: (video.rbc.ua)

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