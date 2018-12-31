Топ-5 необычных новогодних фильмов для тех, кто устал от приключений Кевина МакКаллистера

Кадр из фильма "Плохой Санта"

Иногда хочется разнообразия — посмотреть ужастики или боевик с "новогодним духом"

Встреча нового года — это не только шампанское, мандарины и праздничный стол, но и тематические новогодние фильмы. Однако порой кажется, что кроме всех частей "Один дома" и классической "Рождественской истории" кинопрому предложить больше нечего. Безусловно, это не так.

Если вы уже порядком устали от приключений героя "Один дома", "Гарри Поттера" или "Чародеев", обратите внимание на подборку новогодних фильмов с небанальным сюжетом.

"Плохой Санта"

"Плохой Санта": трейлер

Комедия Терри Цвигоффа, несмотря на новогодний антураж, присутствие в фильме Санты и Эльфа, явно выбивается из череды добрых новогодних кинолент. Добро в этом фильме, конечно же, также присутствует. Однако какое-то "по-черному особенное".

Главный герой ленты Уилли — отъявленный пропойца, похотливый неудачник и вор, который уже несколько раз "мотал" срок в тюрьме. Но жизненный опыт Уилли ничему не учит. Вместе со своим подельником Маркусом главный герой организовал "милую" новогоднюю традицию — каждый год они устраиваются на работу в торговый центр, где развлекают детишек и "втираются" в доверие администрации. После чего успешно грабят ТЦ.

А где же добро? Во время очередного дела Уилли встречает мальчика-неудачника Тёрмана. Сюжетные линии пересекаются удивительным образом и Уилли на определенный период действительно приходится перевоплотиться в Санту, которые дарит подарки и чудеса. Однако, не отказывается от своего предыдущего увлечения грабить торговые центры.

Что получится из это гремучей смеси любви, доброты и бесконечных грабежей? Смотрите в фильме "Плохой Санта".

"Крампус"

"Крампус": трейлер

Почему бы не смотреть в новогоднюю ночь ужастик?

Канун Рождества, все готовятся к чудесному празднику: украшают свои дома, готовят подарки и вкусности, приглашают гостей. Каждый находится в ожидании сказки и ждет, что к нему вот-вот придет Санта Клаус с добрыми пожеланиями.

Однако в гости к семейству Энджелов придет отнють не добрый Санта, а его "тень" — злобный Крампус. Ведь не очень дружная семья забыла, какое правило нельзя нарушать — ссориться на Рождество.

"Санта-киллер"

"Санта-киллер": трейлер

Во время новогодних праздников каждый из нас ждет добра и Санта Клауса с подарками. Но, как выяснилось, так было не всегда. Поговаривают, что много веков назад существовал демон по имени Клаус. Как-то он проиграл пари ангелу, из-за чего был вынужден приносить радость и подарки людям на Рождество. Но вот настал момент, когда срок пари истекает. Злобный Клаус наконец может скинуть маску доброты и отыграться по полной за многие "невеселые" для него годы.

В канун Рождества в маленьком городке, где проживает Ники со своим дедом, происходит серия кровавых убийств. В деле замешан некто в костюме Санта Клауса. Позже выясняется, что убийца охотится за дедом Ники.

"Крепкий орешек"

"Крепкий орешек": трейлер

А почему бы и нет? Культовый боевик с непобедимым Джоном МакКлейном удивительным образом пронизан "духом Рождества". Отличный вариант "Один дома" только для взрослых.

В канун Рождества полицейский Джон МакКлейн прилетает из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, где в крупной японской корпорации работает его жена. Джон ожидает примирения и воссоединения с семье, а вместо этого получает необычный "подарок" в виде псевдотеррористов-вымогателей, убийств, взрывов и героизма… в общем все, как мы любим. Если вы еще до сих пор не смотрели этот фильм… Хм, чего же вы ждете?!

"Рождественская история" (Joulutarina)

"Рождественская история": трейлер

И конечно же, не забываем о добрых историях… относительно добрых.

Необычный финский фильм "Рождественская история" некоторые бы назвали авторским кино с оригинальным сюжетом и повествованием. От этого фильма не стоит ожидать ярких спецэффектов. Здесь вся "соль" в истории.

Фильм рассказывает о "настоящем" появлении Святого Николая. Вернее, о появлении в традиции многих культур такого понятия как "дух Николая".

Давным-давно в Лапландии жил мальчик Николас. Однажды его родители и новорожденная сестренка трагически погибли, пересекая ночью покрытую льдом реку. Жители небольшого городка не оставляют мальчика в беде. Однако, никто из них по причине различных трудностей не может принять Николаса к себе на постоянное жительство. Потому община принимает необычное решение — мальчик каждый год будет жить у каждой семьи пока не станет совершеннолетним.

В благодарность каждой семье Николас дарит детям символические подарки, которые он сам делает из дерева. Со временем эта традиция настолько понравилась мальчику и он так глубоко ею проникся, что даже будучи взрослым он не может остановиться и продолжает дарить детям из своей деревни игрушки.

Напомним, ранее были названы топ-20 лучших сериалов 2018 года.

До этого журнал Time назвал топ-10 лучших фильмов 2018 года.

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