Топ-5 незвичних новорічних фільмів для тих, хто втомився від пригод Кевіна МакКаллістера

Кадр з фільму "Поганий Санта"

Іноді хочеться різноманітності — подивитися ужастики або бойовик з "новорічним духом"

Зустріч нового року — це не тільки шампанське, мандарини і святковий стіл, але й тематичні новорічні фільми. Проте інколи здається, що крім всіх частин "Один вдома" і класичної "Різдвяної історії" кінопрому запропонувати більше нічого. Безумовно, це не так.

Якщо ви вже порядком втомилися від пригод героя "Один вдома", "Гаррі Поттера" або "Чародіїв", зверніть увагу на підбірку новорічних фільмів з небанальним сюжетом.

"Поганий Санта"

"Поганий Санта": трейлер

Комедія Террі Цвігоффа, незважаючи на новорічний антураж, присутність у фільмі Санти і Ельфа, явно вибивається з низки добрих новорічних кінострічок. Добро в цьому фільмі, звичайно ж, також присутнє. Проте якесь "по-чорному особливе".

Головний герой стрічки Уіллі — страшенний пияка, хтивий невдаха і злодій, який вже кілька разів "мотав" строк у в'язниці. Але життєвий досвід Уіллі нічому не вчить. Разом зі своїм подільником Маркусом головний герой організував "милу" новорічну традицію — щороку вони влаштовуються на роботу в торговий центр, де розважають дітлахів і "втираються" в довіру адміністрації. Після чого успішно грабують ТЦ.

А де ж добро? Під час чергової справи Уіллі зустрічає хлопчика-невдаху Термана. Сюжетні лінії перетинаються дивним чином і Уіллі на певний період дійсно доводиться перевтілитися в Санту, які дарує подарунки і чудеса. Однак, не відмовляється від свого попереднього захоплення грабувати торгові центри.

Що вийде з цієї гримучої суміші любові, доброти і нескінченних грабежів? Дивіться у фільмі "Поганий Санта".

"Крампус"

"Крампус": трейлер

Чому б не дивитися в новорічну ніч ужастик?

Напередодні Різдва, всі готуються до чудового свята: прикрашають свої будинки, готують подарунки та ласощі, запрошують гостей. Кожен перебуває в очікуванні казки і чекає, що до нього ось-ось прийде Санта Клаус з добрими побажаннями.

Однак у гості до родини Енджелів прийде геть не добрий Санта, а його "тінь" — злісний Крампус. Адже не дуже дружня сім'я забула, яке правило не можна порушувати — сваритися на Різдво.

"Санта-кілер"

"Санта-кілер": трейлер

Під час новорічних свят кожен з нас чекає добра і Санта Клауса з подарунками. Але, як з'ясувалося, так було не завжди. Подейкують, що багато століть тому існував демон по імені Клаус. Якось він програв парі ангелу, через що був змушений приносити радість і подарунки людям на Різдво. Але ось настав момент, коли термін парі закінчується. Злісний Клаус нарешті може скинути маску доброти і відігратися по повній за багато невеселих для нього років.

У переддень Різдва в маленькому містечку, де проживає Нікі зі своїм дідом, відбувається серія кривавих убивств. У справі замішаний хтось в костюмі Санта Клауса. Пізніше з'ясовується, що вбивця полює за дідом Ніки.

"Міцний горішок"

"Міцний горішок": трейлер

А чому б і ні? Культовий бойовик з непереможним Джоном МакКлейном дивним чином пронизаний "духом Різдва". Відмінний варіант "Один удома" тільки для дорослих.

У переддень Різдва поліцейський Джон МакКлейн прилітає з Нью-Йорка в Лос-Анджелес, де у великій японській корпорації працює його дружина. Джон очікує примирення і возз'єднання з родиною, а замість цього отримує незвичайний "подарунок" у вигляді псевдотерористів-здирників, вбивств, вибухів і героїзму... загалом все, як ми любимо. Якщо ви ще досі не дивилися цей фільм... Хм, чого ж ви чекаєте?!

"Різдвяна історія" (Joulutarina)

"Різдвяна історія": трейлер

І, звичайно ж, не забуваємо про добрі історії... відносно добрі.

Незвичайний фінський фільм "Різдвяна історія" деякі назвали б авторським кіно з оригінальним сюжетом і розповіддю. Від цього фільму не варто очікувати яскравих спецефектів. Тут вся "сіль" в історії.

Фільм розповідає про "справжнє" явлення Святого Миколи. Вірніше, про появу в традиції багатьох культур такого поняття як "дух Миколая".

Давним-давно в Лапландії жив хлопчик Ніколас. Одного разу його батьки і новонароджена сестричка трагічно загинули, перетинаючи вночі вкриту кригою річку. Жителі невеликого містечка не залишають хлопчика в біді. Однак, ніхто з них по причині різних труднощів не може прийняти Ніколаса до себе на постійне проживання. Тому громада приймає незвичайне рішення — хлопчик кожен рік буде жити у кожній сім'ї поки не стане повнолітнім.

В подяку кожній родині Ніколас дарує дітям символічні подарунки, які він сам робить з дерева. З часом ця традиція настільки сподобалася хлопцеві і він так глибоко нею перейнявся, що навіть будучи дорослим він не може зупинитися і продовжує дарувати дітям зі свого села іграшки.

Нагадаємо, раніше були названо топ-20 найкращих серіалів 2018 року.

До цього журнал Time назвав топ-10 найкращих фільмів 2018 року.

Як зустрічають Новий Рік у країнах Європи (фото: РБК-Україна)