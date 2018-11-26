Топ-5 лучших фильмов легендарного Бернардо Бертолуччи

Фото: Бернардо Бертолуччи (Getty Images)

Вспоминаем лучшие работы великого итальянского режиссера

В понедельник, 26 ноября стало известно, что на 78-м году жизни скончался легендарный итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи. О причинах его смерти не сообщается.

Поэт, писатель, коммунист, буддист, фрейдист – Бертолуччи оставил яркий след в истории мирового кинематографа.

Творчество великого итальянца было отмечено престижными наградами: Бертолуччи является обладателем премий "Оскар", "Золотой глобус", Берлинского международного кинофестиваля, BAFTA, Венецианского кинофестиваля.

Фото: Бернардо Бертолуччи (Getty Images)

В 2011 году режиссер получил почетный приз Каннского кинофестиваля, а уже через два года был удостоен звезды на голливудской Аллее славы. В 2014 году на саммите лауреатов Нобелевской премии мира Бертолуччи был отмечен Премией мира за вклад в области прав человека.

Каждый новый его фильм не похож на предыдущий – жанром, сюжетом, смысловой наполненностью. Это не означает, что у Бертолуччи нет единой линии и он не обладает целостным творческим почерком. Скорее, он стремился показать многообразие жизненных форм, представляющих интерес для искусства. Переплетая социальное с интимным, находясь в поисках причины явлений в подсознании человека, он часто подходит к самой черте, но не переходит в откровенную провокацию.

"Снимать — значит жить, а жить — значит снимать. Это очень просто: нужно в течении одной секунды посмотреть на предмет, на лицо и суметь увидеть его двадцать четыре раза. В этом весь секрет", - говорил Бертолуччи.

Фото: Бернардо Бертолуччи (Getty Images)

В память о гениальном режиссере LITE предлагает вспомнить пять лучших его киноработ.

"Конформист", 1970

Снятый в 1970 году по одноимённому роману Альберто Моравиа фильм "Конформист" получил наивысшую оценку профессиональных кинокритиков и был удостоен национальной итальянской кинонаграды "Давид ди Донателло" как лучший фильм года. Картина — сложносочиненная череда воспоминаний тридцатитрехлетнего аристократа Марчелло Клеричи, который должен совершить порученное ему фашистами убийство парижского профессора-антифашиста, своего бывшего учителя.

"Последнее танго в Париже", 1972

Скандальная кинолента Бертолуччи, в разное время запрещенная из-за "порнографии" к показу в Италии, Португалии, Сингапуре, Новой Зеландии и Южной Корее. Режиссер представил перед зрителями не просто любовный роман пожилого мужчины и молодой женщины с откровенными интимными сценами, но трагедию о крахе надежд: о нахождении идеала, о вечной гармонии душ, об искренности любви. Фильм был номинирован на такие престижные награды, как "Оскар", "Золотой глобус". Актриса Мария Шнайдер получила специальную премию "Давид ди Донателло", актер Марлон Брандо - премию Национального общества кинокритиков США, а сам Бертолуччи - приз "Серебряная лента" Итальянского национального синдиката киножурналистов.

"Двадцатый век", 1976

Пятичасовой эпос Бертолуччи, раскрывающий историю дружбы двух мужчин — выходцев из семей батраков и помещиков. От детства до зрелости, на фоне исторических событий и меняющихся общественных настроений в Италии первой половины XX века. Главных героев сыграли Роберт Де Ниро и Жерар Депардье.

"Последний император", 1987

Фильм, сценарий для которого Бертолуччи написал сам. Величественная кинолента, в которой отразились несколько лет изучения истории Китая. 9 "Оскаров", 4 "Золотых глобуса", премия "Сезар" и другие престижные награды — окончательно возвели имя Бертолуччи в разряд "классиков". Красивая история жизни и смерти последнего китайского императора Пу И: от его беззаботного детства, проведенного в Запретном городе, до великих перемен, принесенных ветрами революции.

"Мечтатели", 2003

Фильм "Мечтатели" — наполненная кинематографическими аллюзиями история взросления трех молодых людей в отдельно взятой парижской квартире, происходящая на фоне "Красного мая" 1968 года. Талантливые Ева Грин, Луи Гаррель и Майкл Питт играют студентов, устраивающих сексуальную революцию в пределах одной парижской квартиры. За окнами — студенческие волнения 1968-го года, в квартире — атмосфера любви: герои любят друг друга и кино, которое смотрят целыми днями. В фильме содержится огромное количество кинематографических отсылок – дань уважения Бертолуччи классикам мирового кинематографа. "Мечтатели", номинированные на различные награды, не получили их, однако нашли преданных поклонников.

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Видео: (video.rbc.ua)