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Умер легендарный кинорежиссер Бернардо Бертолуччи

STYLERПерсона    26.11.2018 - 10:48
Умер легендарный кинорежиссер Бернардо Бертолуччи
Фото: Бернардо Бертолуччи (Getty Images)

Режиссер скончался в своем доме в Риме

В Италии на 78-м году жизни скончался легендарный оскароносный режиссер Бернардо Бертолуччи. Об этом сообщает издание Rai News.

Известному режиссеру Бернардо Бертолуччи было 77 лет. О причинах его смерти не сообщается.

Сообщается, что он скончался в своем собственном доме в Риме. 

Умер легендарный кинорежиссер Бернардо Бертолуччи

Фото: Бернардо Бертолуччи (Getty Images)

Бернардо Бертолуччи родился 16 марта 1940 года в Парме, Италия.

Всемирную славу Бертолуччи принесли фильмы "Последний император", "Конформист", "Последнее танго в Париже", "Маленький Будда" и многие другие.

Творчество великого итальянца было отмечено престижными наградами: Бертолуччи является обладателем премий "Оскар", "Золотой глобус", Берлинского международного кинофестиваля, BAFTA, Венецианского кинофестиваля.

В 2011 году режиссер получил почетный приз Каннского кинофестиваля, а уже через два года был удостоен звезды на голливудской Аллее славы.

Умер легендарный кинорежиссер Бернардо Бертолуччи

Фото: Бернардо Бертолуччи (Getty Images)

В 2014 году на саммите лауреатов Нобелевской премии мира Бертолуччи был отмечен Премией мира за вклад в области прав человека.

Ранее мы писали, что 25 ноября умер легендарный украинский футболист - звезда киевского "Динамо".

Напомним, что 26 октября умер один из самых прославленных советских артистов Николай Караченцов.

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