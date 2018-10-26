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Умер Николай Караченцов

STYLERПерсона    26.10.2018 - 10:02
Николай Караченцов (фото: facebook.com/47news)
Николай Караченцов (фото: facebook.com/47news)

Стало известно о смерти известного советского и российского актера

Умер Николай Караченцов. О смерти советского и российского актера театра и кино стало известно 26 октября. Врачи Московской городской онкологической больницы не смогли спасти одного из самых прославленных советских артистов.

Сердце 73-летнего актера, который последние годы очень болел, остановилось около девяти утра. О смерти артиста сообщил его сын.

"Около 8:50 папа ушел из жизни. Его перевели в реанимацию вчера утром, он пробыл там все время до сегодняшнего утра. Он долгое время болел онкологией", - сказал он.

Информацию подтвердила и жена актера Людмила Поргина.

Российские СМИ пишут, что последние два дня Николай Караченцов был в очень тяжелом состоянии. Предварительно, причина смерти актера - отказ почек.

Отметим, что 27 октября Караченцову должно было исполниться 74 года.

Умер Николай Караченцов

Николай Караченцов (фото: twitter.com/the_lentach)

По словам жены актера, Людмилы Поргиной, Караченцов до последнего не опускал руки, радовался каждому дню, просил читать ему стихи Александра Пушкина - они поднимали ему настроение.

Она также сказала, что в больнице актер очень скучал без своего попугая, котов и собаки.

Умер Николай Караченцов

Николай Караченцов (фото: УНИАН)

Как сообщает Mash, прощание с умершим артистом пройдет в понедельник, 29 октября, на сцене театра "Ленком", где Караченцов прослужил почти 40 лет.

Николай Караченцов сыграл в таких фильмах, как "Старший сын", "Собака на сене", "Дамы приглашают кавалеров", "Приключения Электроника", "Белые росы", "Юнона и Авось", "Восемь дней надежды" и многих других.

Напомним, что в начале октября Караченцов был госпитализирован с двусторонним воспалением легких

Ранее сообщалось, что Николай Караченцов появился на публике, несмотря на тяжелую болезнь.

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