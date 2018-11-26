Топ-5 кращих фільмів легендарного Бернардо Бертолуччі

Фото: Бернардо Бертолуччі (Getty Images)

Згадуємо найкращі роботи великого італійського режисера

У понеділок, 26 листопада стало відомо, що на 78-му році життя помер легендарний італійський режисер Бернардо Бертолуччі. Про причини його смерті не повідомляється.

Поет, письменник, комуніст, буддист, фрейдист – Бертолуччі залишив яскравий слід в історії світового кінематографа.

Творчість великого італійця було відзначено престижними нагородами: Бертолуччі є володарем премій "Оскар", "Золотий глобус", Берлінського міжнародного кінофестивалю, BAFTA, Венеціанського кінофестивалю.

Фото: Бернардо Бертолуччі (Getty Images)

У 2011 році режисер отримав почесний приз Каннського кінофестивалю, а вже через два роки був удостоєний зірки на голлівудській Алеї слави. У 2014 році на саміті лауреатів Нобелівської премії миру Бертолуччі був відзначений Премією миру за внесок у галузі прав людини.

Кожен новий його фільм не схожий на попередній – жанром, сюжетом, смисловою наповненістю. Це не означає, що у Бертолуччі немає єдиної лінії і він не володіє цілісним творчим почерком. Швидше, він прагнув показати різноманіття життєвих форм, що представляють інтерес для мистецтва. Переплітаючи соціальне з інтимним, перебуваючи у пошуках причини явищ в підсвідомості людини, він часто підходить до самої межі, але не переходить у відверту провокацію.

"Знімати — значить жити, а жити — значить знімати. Це дуже просто: потрібно протягом однієї секунди подивитися на предмет, на обличчя і зуміти побачити його двадцять чотири рази. У цьому весь секрет", - говорив Бертолуччі.

Фото: Бернардо Бертолуччі (Getty Images)

В пам'ять про геніального режисера LITE пропонує згадати п'ять кращих його кіноробіт.

"Конформіст", 1970

Знятий в 1970 році за однойменним романом Альберто Моравіа фільм "Конформіст" отримав найвищу оцінку професійних кінокритиків і був удостоєний національної італійської кінонагороди "Давид ді Донателло" як найкращий фільм року. Картина — складна низка спогадів тридцятитрирічного аристократа Марчелло Клеричи, який повинен зробити доручене йому фашистами вбивство паризького професора-антифашиста, свого колишнього вчителя.

"Останнє танго в Парижі", 1972

Скандальна кінострічка Бертолуччі, в різний час заборонена через "порнографію" до показу в Італії, Португалії, Сінгапурі, Новій Зеландії та Південній Кореї. Режисер представив перед глядачами не просто любовний роман літнього чоловіка і молодої жінки з відвертими інтимними сценами, але трагедію про крах надій: про знаходження ідеалу, про вічну гармонію душ, про щирість любові. Фільм був номінований на такі престижні нагороди, як "Оскар", "Золотий глобус". Актриса Марія Шнайдер отримала спеціальну премію "Давид ді Донателло", актор Марлон Брандо - премію Національного товариства кінокритиків США, а сам Бертолуччі - приз "Срібна стрічка" Італійського національного синдикату кіножурналістів.

"Двадцяте століття", 1976

П'ятигодинний епос Бертолуччі, що розкриває історію дружби двох чоловіків — вихідців із сімей батраків і поміщиків. Від дитинства до зрілості, на тлі історичних подій і мінливих суспільних настроїв в Італії першої половини XX століття. Головних героїв зіграли Роберт Де Ніро і Жерар Депардьє.

"Останній імператор", 1987

Фільм, сценарій для якого Бертолуччі написав сам. Велична кінострічка, в якій відбилися кілька років вивчення історії Китаю. 9 "Оскарів", 4 "Золотих глобуса", премія "Сезар" та інші престижні нагороди — остаточно звели ім'я Бертолуччі в розряд "класиків". Красива історія життя і смерті останнього китайського імператора Пу І: від його безтурботного дитинства, проведеного в Забороненому місті, до великих змін, принесених вітрами революції.

"Мрійники", 2003

Фільм "Мрійники" — наповнена кінематографічними алюзіями історія дорослішання трьох молодих людей в окремо взятій паризькій квартирі, яка відбувається на тлі "Червоного травня" 1968 року. Талановиті Єва Грін, Луї Гаррель і Майкл Пітт грають студентів, що влаштовують сексуальну революцію в межах однієї паризької квартири. За вікнами — студентські заворушення 1968-го року, в квартирі — атмосфера любові: герої люблять один одного і кіно, яке дивляться цілими днями. У фільмі міститься величезна кількість кінематографічних відсилань – данина поваги Бертолуччі класиків світового кінематографу. "Мрійники", номіновані на різні нагороди, не отримали їх, однак знайшли відданих шанувальників.

Раніше ми повідомляли, що помер один з найскандальніших режисерів сучасності.

Нагадаємо, що 26 жовтня помер один із самих прославлених радянських артистів Микола Караченцов.

Відео: (video.rbc.ua)