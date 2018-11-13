Стали відомі імена виконавців головних ролей у фільмі "Чорний ворон"

Фото: фільм "Чорний ворон" (колаж РБК-Україна)

Режисером стрічки став Тарас Ткаченко

Нещодавно в Україні почалися зйомки повнометражної історичної драми "Чорний ворон" за мотивами однойменного роману-бестселера українського письменника Василя Шкляра. Тепер же стали відомі імена виконавців головних ролей.

Головну роль Ворона в картині виконає молодий український актор Тарас Цимбалюк, відомий глядачам телеканалу "1+1" по роботі в серіалах "Центральна лікарня" і "Село на мільйон", а також багатьох інших українських стрічках.

Фото: Тарас Цимбалюк (прес-служба 1+1)

Як зазначив Тарас, найбільше у роботі над фільмом його підтримує батько. Він історик за освітою і з раннього дитинства прищеплював синові любов до рідної землі.

"Мій батько - історик і філолог за освітою, і з самого дитинства він навчив мене цікавитися своїм минулим, запам'ятовувати найважливіші події в історії країни. Тому про Холодний яр я знав з шкільних років. Мені було дуже приємно взяти участь хоча б в пробах цього фільму. Я неймовірно зрадів, що нарешті у нас в державі актуалізують цю тему. Після того, як мене затвердили, я відразу повідомив папі, він в свою чергу видав мені купу книг про цей період в історії, щоб я підготувався до зйомки. Сьогодні після кожного знімального дня ми з ним спілкуємося, я розповідаю деталі роботи над фільмом", - розповів Тарас.

Фото: фільм "Чорний ворон" (прес-служба 1+1)

Актор також поділився деталями знайомства з автором книги "Чорний ворон" Василем Шклярем та роботи знімальної групи.

"З режисером Тарасом Ткаченко ми працювали раніше, і починаючи роботу над "Чорним вороном", довго обговорювали цю сторінку нашої історії, яку він ретельно вивчав перед стартом проекту, обмінювалися знаннями. Автор книги Василь Шкляр, дізнавшись, що я також родом з Черкаської області, як і він, був дуже задоволений. Ми з ним довго говорили про головного героя Івана, його життя, характер і мотиви вчинків", - зазначив Цимбалюк.

Фото: фільм "Чорний ворон" (прес-служба 1+1)

За словами Тараса, цікавим аспектом роботи над роллю стала необхідність виконувати велику кількість каскадерських трюків. Так, йому довелося багато їздити верхи.

"Протягом роботи над фільмом ми вже зняли кілька сцен з небезпечними трюками. Я завжди намагаюся виконувати їх самостійно, адже розумію, наскільки важливо це для фінального результату. Глядачі побачать, як я б'юся на шаблях під час їзди, їжджу швидким галопом, падаю на великій швидкості з коня, а також б'юся проти чекістів", - зізнався актор.

Фото: фільм "Чорний ворон" (прес-служба 1+1)

Крім Тараса Цимбалюка, ролі у стрічці, яку знімає "ТЕТ Продакшн" на замовлення телеканалу "1+1" виконають популярні українські актори Павло Москаль, Андрій Мостренко, Ксенія Данилова, Данило Мирешкин, Зоряна Марченко, Наталя Сумська та інші.

Фото: Данило Мирешкин (прес-служба 1+1)

Події у фільмі перегукуються з теперішнім часом і розповідають історію життя і кохання Івана на прізвисько Ворон, якому випала доля стати учасником повстанського руху часів Холодноярської республіки. Одвічне прагнення українців до волі не дає головному героєві залишатися осторонь важливих подій, які розгортаються в його селі. Саме тому він сміливо жертвує спокоєм і сімейним затишком і починає відчайдушну боротьбу за незалежність рідної землі, свободу і майбутнє українців і власної сім'ї.

Фото: Ксенія Данилова (прес-служба 1+1)

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Відео: РБК-Україна