"Смертні машини", "Аквамен", "Я, ти, він, вона": головні кінопрем'єри грудня

Кінопрем'єри грудня 2018 порадують любителів фентезі і пригод. На широкі екрани виходить картина "Смертні машини" від творців "Володаря кілець", супергеройський екшн "Аквамен" про фантастичну Атлантиду. Сімейні фільми "Лускунчик і чотири королівства" і "Пригоди S Миколая" подарують новорічний настрій, а українська комедія "Я, ти, він, вона" зарядить позитивом. Що ще дивитися в грудні 2018, трейлери і дати виходу прем'єрних фільмів - у нас на РБК-Lite.

"Смертні машини": прем'єра 6 грудня

Офіційний трейлер фільму "Смертні машини" (YouTube / B & H Film Distribution Company)

Науково-фантастичний фільм "Смертні машини" був знятий за мотивами популярного однойменного роману Філіпа Ріва. Над екранізацією працював Пітер Джексон - творець кінотрилогії "Хоббіт" і "Володар кілець".

Дія картини відбувається в постапокаліптичному світі, де люди живуть в містах на колесах. Для поповнення ресурсів мегаполіси поглинають маленькі міста, і головним гігантом є Лондон. Зупинити "короля мегаполісів" може тільки бунтарка Естер Шоу.

Головні ролі у фільмі "Смертні машини" виконали: Гера Хілмарсдоттір, Хьюго Вівінг, Роберт Шієн, Стівен Ленг.

"Лускунчик і чотири королівства": прем'єра 6 грудня

Сімейне фентезі "Лускунчик і чотири королівства" було знято за мотивами повісті Ернста Теодора Гофмана "Лускунчик і Мишачий король". Головна героїня фільму - маленька дівчинка Клара потрапляє в чарівний світ чотирьох королівств, де перетворюється на принцесу. Клара розуміє, що казкові землі в небезпеці - Імбирна мати намагається захопити владу зі своєю мишачою армією. Дівчинці доведеться відправитись до четвертого королівства і очолити боротьбу з ворогом.

Режисером картини став Лассе Халльстрем. Саме за його наполяганням фільм був знятий на 65 мм плівку. Головні ролі виконали: Кіра Найтлі, Морган Фріман, МакКензі Фой, Хелен Міррен, Метью Макфейден.

Офіційний трейлер фільму "Лускунчик і чотири королівства" (YouTube / B & H Film Distribution Company)

"Аквамен": прем'єра 13 грудня

Довгоочікуваний супергеройський блокбастер режисера Джеймса Вана про персонажа коміксів DC Comics Аквамена виходить на українські екрани 6 грудня.

Хлопчик Артур Каррі з самого дитинства демонстрував неймовірні здібності - силу, швидкість, вміння надовго затримувати дихання під водою. Перед смертю мама Артура розповіла, що вона була королевою Атлантиди. Однак тепер трон підводної країни займає його зведений брат Орм, який мріє знищити надводні землі. Артур повинен перешкодити підступним планам Орма і об'єднати два світи.

Головну роль в картині зіграв Джейсон Момоа, відомий своїми ролями в "Лізі справедливості", "Конані", серіалі "Гра престолів". Також у фільмі знімалися: Ембер Херд, Ніколь Кідман, Патрік Вілсон, Віллем Дефо, Дольф Лундгрен.

Офіційний трейлер фільму "Аквамен" (YouTube / planetakino)

"Пригоди S Миколая": прем'єра 13 грудня

"Пригоди S Миколая" - українська комедія для всієї родини з новорічною атмосферою. Другокласник Артем разом з батьками переїжджає з великого міста до Карпат. Напередодні Дня Миколая на порозі свого будинку хлопчик зіштовхується з самим Чудотворцем. Але виявляється, що це просто злодій, переодягнений у казковий костюм. Артему і його сестрі доведеться проявити всі свої здібності і хитрість, щоб перемогти лиходія і врятувати справжнього Миколая.

У фільмі знімалися Василь Вірастюк, Маша Єфросиніна, Григорій Боковенко, Максим Лучак і інші.

Офіційний трейлер фільму "Пригоди S Миколая" (YouTube / Dergkino Ukraine)

"Я, Ти, Він, Вона": прем'єра 27 грудня

Завершальна кінопрем'єра року - сімейна комедія від студії "Квартал 95" Володимира Зеленського про любовний чотирикутник.

Яна і Макс одружені 10 років. За весь час шлюбу вони просто звикли одне до одного, обтяжені сімейними обов'язками. Особливо щасливою їх сім'ю назвати не можна, тому в певний момент Максим і Яна вирішують розлучитися. Крім того, вони вже зав'язали нові відносини "на стороні".

Офіційний трейлер фільму "Я, Ти, Він, Вона" (YouTube / B & H Film Distribution Company)

Перед розірванням шлюбу суд надає подружжю місяць на обдумування. І тоді пара вирішує прожити його, висловлюючи всі претензії і найпотаємніші фантазії. Чи зможе такий "випробувальний термін" врятувати шлюб Яни і Максима?

Головні ролі у фільмі виконали: Володимир Зеленський, Євген Кошовий, Надія Дорофєєва та Анастасія Коротка.

Також в грудні відбудеться прем'єра трилера від режисера Ларса фон Трієра "Дім, який побудував Джек". Старт прокату в українських кінотеатрах намічений на 6 грудня.

Раніше ми розповідали про головні прем'єри листопада 2018, які варто подивитися в кіно.

Відео: РБК-Україна