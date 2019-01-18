Роскошные наряды и невероятная любовь: вышел трейлер костюмированной драмы "Крепостная"

Видео: (youtube.com/Телеканал СТБ)

Зрители с нетерпением ожидают выхода на экраны масштабной украинской костюмированной драмы "Крепостная", действие которой происходит в Черниговской губернии 19 века. В пятницу, 18 января, в сети появился первый трейлер 48-серийной картины.

Ролик знакомит с сюжетом сериала и представляет его основных песонажей. Роскошные наряды, балы, харизматичные герои, невероятная любовь и всепоглощающая страсть – все это ждет зрителей уже 25 февраля на телеканале СТБ.

Фото: (пресс-служба СТБ)

Отметим, что по сюжету крепостная Катерина Вербицкая воспитывалась как барышня благородных кровей своей крестной матерью Анной Червинской, но для всего мира – она лишь собственность помещика Петра Червинского. Не догадываясь о происхождении девушки, в Катерину влюбляется дворянин Алексей Косач. На пути к свободе и любви крепостной придется преодолеть множество испытаний.

Фото: (пресс-служба СТБ)

В главных ролях сыграли Катерина Ковальчук, Станислав Боклан, Алексей Яровенко, Олеся Жураковская, Анна Сагайдачная, Ксения Мишина, Михаил Гаврилов, Юлия Ауг, Марк Дробот, Ольга Сумская, Наталка Денисенко, Слава Красовская, Тарас Цымбалюк, Инна Рощина и другие.

Фото: (пресс-служба СТБ)

Напомним, Народная артистка Украины Ольга Сумская рассказала о съемках в драме "Крепостная", где она сыграла сыграла мать главного героя Софью Косач. По словам актрисы, она давно мечтала о подобной роли. Она также поделилась мнением о нарядах, которые ей пришлось примерить.

Мы также сообщали, что была названа дата выхода последнего сезона "Игры престолов". Миллионы зрителей по всему миру ждут выхода финального, восьмого сезона культовой саги.

Кстати, в Госкино назвали новые запрещенные к показу в Украине фильмы. В него вошло 139 картин, которые выбирала специальная комиссия Госкино, руководствуясь положениями Закона Украины "О кинематографии", а также Перечнем лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины -так называемым "черным списком" Министерства культуры, который составляют на основании данных СБУ.