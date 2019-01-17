В Госкино назвали новые запрещенные к показу в Украине фильмы

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В список вошли 139 фильмов

Государственное агенство Украины по вопросам кино составило список фильмов, которые запретили для демонстрации в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По информации заместителя председателя Госкино Сергея Неретина, в него вошло 139 картин, которые выбирала специальная комиссия Госкино, руководствуясь положениями Закона Украины "О кинематографии", а также Перечнем лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины -так называемым "черным списком" Министерства культуры, который составляют на основании данных СБУ.

Среди запрещенных фильмов - современные российские сериалы "Штрафбат", "Баллада о бомбере", "Последний бой майора Пугачева", "Агент особого назначения 3", "Заходи - не бойся, выходи - не плачь". А также полнометражные ленты - "Легенда № 17" про советского хоккеиста Валерия Харламова, "Ночной дозор" и "Дневной дозор" Тимура Бекмамбетова, "Любовь в большом городе 2", "Европейский конвой" и другие.

Кроме того, не прошли проверку Госкино и оба сезона украинского детективного сериала "Нюхач".

Также в список вошли фильмы из 1990-х, в частности "Настя" и "Орел и решка" Георгия Данелии, "Американ бой", "На Дерибасовской хорошая погода" и "Ребенок к ноябрю".

Как писал Lite, Госкино запретило к показу фильм "Любовь в большом городе-2", в котором одну из ролей сыграл российский актер Леонид Ярмольник, в отношении которого Министерство культуры Украины ввело санкции.

Кроме того, в прошлом году СБУ запретила въезд в Украину нескольким российским артистам, среди которых Надежда Бабкина, Леонид Ярмольник, Никита Михалков, Станислав Говорухин, Михаил Задорнов, Ирина Алферова, Алексей Панин, Леонид Ярмольник.