Розкішні вбрання і неймовірна любов: вийшов трейлер костюмованої драми "Кріпосна"

Відео: (youtube.com/Телеканал СТБ)

Глядачі з нетерпінням очікують виходу на екрани масштабної української костюмованої драми "Кріпосна", дія якої відбувається в Чернігівській губернії 19 століття. У п'ятницю, 18 січня, в мережі з'явився перший трейлер 48-серійної картини.

Ролик знайомить з сюжетом серіалу і представляє його основних персонажів. Розкішні вбрання, бали, харизматичні герої, неймовірна любов і всепоглинаюча пристрасть – все це чекає на глядачів вже 25 лютого на телеканалі СТБ.

Фото: (прес-служба СТБ)

Зазначимо, що за сюжетом кріпосна Катерина Вербицька виховувалася як панночка благородної крові своєю хрещеною матір'ю Анною Червінської, але для усього світу – вона лише власність поміщика Петра Червінського. Не здогадуючись про походження дівчини, в Катерину закохується дворянин Олексій Косач. На шляху до свободи і любові кріпосній доведеться подолати безліч випробувань.

Фото: (прес-служба СТБ)

У головних ролях зіграли Катерина Ковальчук, Станіслав Боклан, Олексій Яровенко, Олеся Жураковська, Ганна Сагайдачна, Ксенія Мішина, Михайло Гаврилов, Юлія Ауг, Марк Дробот, Ольга Сумська, Наталка Денисенко, Слава Красовська, Тарас Цимбалюк, Інна Рощина та інші.

Фото: (прес-служба СТБ)

Нагадаємо, Народна артистка України Ольга Сумська розповіла про зйомки в драмі "Кріпосна", де вона зіграла зіграла матір головного героя Софію Косач. За словами актриси, вона давно мріяла про подібну ролб. Вона також поділилася думкою про наряди, які їй довелося приміряти.

Ми також повідомляли, що була названа дата виходу останнього сезону "Гри престолів". Мільйони глядачів по всьому світу чекають виходу фінального, восьмого сезону культової саги.

До речі, у Держкіно назвали нові заборонені до показу в Україні фільми. В нього увійшло 139 картин, які вибирала спеціальна комісія Держкіно, керуючись положеннями Закону України "Про кінематографію", а також Переліком осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України -так званим "чорним списком" Міністерства культури, який складають на підставі даних СБУ.