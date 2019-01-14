Названа дата выхода последнего сезона "Игры престолов"

Коллаж РБК-Украина

Восьмой сезон станет для сериала последним

Канал HBO назвал точную дату выхода первой серии последнего сезона "Игры престолов". Об этом сообщается в официальном тизере сериала, который опубликован на странице HBO в Twitter.

Первая серия восьмого сезона выйдет в эфир 14 апреля 2019 года. Восьмой сезон станет последним. Официальный слоган этого сезона звучит так: "Каждая битва. Каждое предательство. Каждый риск. Каждый бой. Каждая жертва. Каждая смерть. Все ради Трона".

Как сообщается в Twitter, до выхода первой серии сезона осталось 90 дней.

90 days, 23 hours, 55 min, 27 seconds pic.twitter.com/ZxaPAmwf36 — HBO (@HBO) 14 января 2019 г.

Сериал "Игра престолов" снят по мотивам фантастических романов Джорджа Мартина. Цикл называется "Песнь льда и пламени".

Всего было отснято восемь сезонов. Первый сезон вышел на экраны 17 апреля 2011 года. За 8 лет сериал получил множество наград, в том числе 38 премий "Эмми" и "Золотой глобус".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что HBO показал первые кадры из 8 сезона "Игры престолов".

А также рассказывали о том, что стал известен актерский состав приквела "Игры престолов".

Приквел "Игры престолов" получил называние "Долгая ночь". В сериале покажут события, которые произошли за тысячи лет до начала сюжета киносаги "Игра престолов" во времена упадка золотой эры киновселенной.