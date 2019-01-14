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Названа дата выхода последнего сезона "Игры престолов"

Lite » Кино и ТВ 14.01.2019 - 09:10
Названа дата выхода последнего сезона "Игры престолов"
Коллаж РБК-Украина

Восьмой сезон станет для сериала последним

Канал HBO назвал точную дату выхода первой серии последнего сезона "Игры престолов". Об этом сообщается в официальном тизере сериала, который опубликован на странице HBO в Twitter.

Первая серия восьмого сезона выйдет в эфир 14 апреля 2019 года. Восьмой сезон станет последним. Официальный слоган этого сезона звучит так: "Каждая битва. Каждое предательство. Каждый риск. Каждый бой. Каждая жертва. Каждая смерть. Все ради Трона". 

Как сообщается в Twitter, до выхода первой серии сезона осталось 90 дней.

Сериал "Игра престолов" снят по мотивам фантастических романов Джорджа Мартина. Цикл называется "Песнь льда и пламени".

Всего было отснято восемь сезонов. Первый сезон вышел на экраны 17 апреля 2011 года. За 8 лет сериал получил множество наград, в том числе 38 премий "Эмми" и "Золотой глобус".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что HBO показал первые кадры из 8 сезона "Игры престолов".

А также рассказывали о том, что стал известен актерский состав приквела "Игры престолов".

Приквел "Игры престолов" получил называние "Долгая ночь". В сериале покажут события, которые произошли за тысячи лет до начала сюжета киносаги "Игра престолов" во времена упадка золотой эры киновселенной.

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