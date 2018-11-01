"Я мечтала о такой роли": Ольга Сумская о съемках в драме "Крепостная"

Фото: Ольга Сумская (коллаж РБК-Украина)

Актриса сыграла мать главного героя Софью Косач

Известная актриса, Народная артистка Украины Ольга Сумская рассказала о съемках в масштабной костюмированной драмы "Крепостная", премьера которой состоится весной. Артистка сыграла мать главного героя Софью Косач.

По словам Ольги, она давно мечтала сыграть подобную роль.

"Я очень люблю свою героиню. Софья Косач – мать большого семейства. Она – это благородство, утонченность, интеллигентность. К ее судьбе интересно прикоснуться. Я давно мечтала о такой роли и мечта осуществилась. В таких проектах актер чувствует себя в другом пространстве: манеры, походка, взгляд, движения. Когда я впервые пришла на съемочную площадку, меня затянули в корсет, надели кринолин, я сразу почувствовала себя на своем месте. Моя Софья абсолютно отличается от всего, что я играла до этого. Это драматическая глубокая роль, о которой можно только мечтать. Такая судьба, перипетии, выпавшие на ее печи, переживания, эмоции, которые мне пришлось сыграть, забыть невозможно", - рассказывает Сумская.

Фото: Ольга Сумская в драме "Крепостная"

Также актриса отметила, что на лице почти нет мейкапа, чистые глаза, и это ей очень нравится. А также поделилась мнением о нарядах, которые ей пришлось примерить.

"Работа художника по костюмам невероятна! Дмитрий Курята очень удачно почувствовал каждый образ. Я была потрясена. Такой молодой парень, но какое чувство нюансов, стиля и профессиональный подход. Кружево, брошки ручной работы, ткани, кринолин. Ты же не можешь просто идти, нужно лавировать, чтобы войти в комнату. Я давно не работала в кринолинах такого размера", - делится впечатлениями Ольга.

Фото: Ольга Сумская в драме "Крепостная"

По сюжету 18-летняя Катерина красива, умна и волею своей крестной матери Анны Червинской (Юлия Ауг) воспитана как барышня благородных кровей, но для всего мира Катерина – лишь собственность самого богатого помещика в Нежине Петра Червинского (Станислав Боклан). Девушка влюбляется в молодого дворянина Алексея Косача (Алексей Яровенко), но на пути к счастью, свободе и любви ей предстоит преодолеть множество испытаний.

Фото: Ольга Сумская в драме "Крепостная"

Напомним, ранее 52-летняя Ольга Сумская восхитила красотой.

Кстати, Ольга Сумская рассказала о реализации главной "мечты".

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Видео: РБК-Украина