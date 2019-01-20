Флірт Балана і сльози MONATIKа: як пройшов 1 ефір Голосу країни 9

У неділю, 20 січня, на каналі 1+1 відбулася прем'єра дев'ятого сезону шоу Голос країни.

Суддями проекту стали Тіна Кароль, Потап, MONАTIK і Dan Balan. Ведучі - Катя Осадча та Юрій Горбунов.

Традиційно шоу почалося зі "сліпих прослуховувань". Журі повинні були, сидячи в тренерських кріслах спиною до учасників, оцінити їх голос. До найбільш талановитим учасникам судді розгортають свої крісла.

Першим виступив одесит В'ячеслав Кретов з піснею Skin, який змусив обернутися всіх членів журі, крім Тіни Кароль. Він пішов у команду Дана Балана.

Потім вийшла 23-літня гуцулка Марина Фиджелюк. Її голос оцінили Потап і Дан Балан. Дівчина вибрала останнього.

Далі на сцену вийшла діячка агробізнесу Роксолана Сирота з піснею "New rules", до якої розвернувся Потап.

Після виступила 16-річна львів'янка Яна Клисовская з піснею групи KAZKA "Плакала". На жаль, до неї не обернувся ніхто з членів журі. Судді порадили дівчині ще трохи попрацювати над собою.

21-річний Андрій Свяп з піснею "В кінці греблі шумлять верби" змусив розвернутися всіх членів журі і пішов у команду Тіни Кароль.

29-річний Віталій Лашко з піснею Мусліма Магамаева "Синя вічність" не зміг змусити розвернутися суддів.

Андрій Ходосенко, який вже тричі пробував свої сили на кастингах "Голосу країни", вийшов на сцену з піснею MONATIK "Зашиваю душу". До хлопця обернулися всі члени журі, крім Тіни Кароль. І він пішов до MONATIKу.

Незряча Бохчалова Ксенія піснею Джамали "Крила" покрила всіх членів журі, крім Дана Балана. MONATIK так вражений історією і самобутністю дівчата, що розплакався. Дівчина пішла в команду Тіни Кароль.

Хайтам Рафі з Оману з піснею "Habibi" підкорив Потапа і Дана Балана і пішов в команду до останнього.

Одеситка Богдана Ренк з піснею "Hero" підкорила Потапа і відповідно пішла до нього в команду.

68-річна Лідія Федорівна "Я козачка" підкорила Тіну Кароль і пішла до неї в команду.

Далі вийшов на сцену чоловік продюсера Олени Мозгової Володимир Ткаченко, який прийшов у проект під псевдонімом Девід Аксельрод. Він зумів розвернути крісла всіх членів журі і пішов у команду Тіни Кароль.

Зазначимо, що протягом ефіру Дан Балан фліртував з Тіною Кароль і судячи по всьому має намір підкорити її серце.

Нагадаємо, що новий тренер Dan Balan поділився своїми емоціями та враженнями від участі в якості судді у такому масштабному проекті, як Голос країни 9.

Також Потап показав цікаве нововведення дев'ятого сезону проекту Голос країни 9. Тепер на кожному суддівському пульті крім великої кнопки присутні три маленьких з іменами членів журі.

Раніше ми писали про те, що в першому прямому ефірі проекту Голос країни 9 глядачі побачать серед учасників, які прийшли спробувати щастя на вокальному шоу, дочка африканських чиновників, а також 68-річна виконавиця народних пісень.